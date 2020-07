13:19 Uhr

Starkregen auf der A7 bringt Autofahrer ins Schleudern

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend auf der A7 bei Illereichen bei einem Unfall verletzt worden.

Ein junger Autofahrer hat auf der Autobahn bei Illereichen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ursache war aber offenbar nicht nur der einsetzende starke Regen.

Plötzlich einsetzender Starkregen und dazu nicht angepasste Geschwindigkeit führten am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn A 7 neben der Lärmschutzwand bei Illereichen.

Wie die Polizei berichtet, war dort ein 20-jähriger Autofahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Süden unterwegs. Sein Wagen streifte zunächst die rechte Leitplanke, der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das dann quer über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke schleuderte. Dort blieb das Auto auf der Überholspur stehen.

Unfall auf der A7: Autofahrer kurzzeitig bewusstlos

Der Fahrer, so wird weiter berichtet, war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde von Ersthelfern zum Schutz vor dem Regen in einen unmittelbar hinter der Unfallstelle zum Stehen gekommenen Kleinbus gelegt und dort bis zum Eintreffendes Rettungsdienstes erstversorgt. Anschließend wurde er mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich, sodass der Verkehr bald einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte. Dennoch hatte sich ein mehrere Kilometer langer Stau entwickelt, der sich nur langsam wieder abbaute. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 11 000 Euro geschätzt. (wis)



Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen