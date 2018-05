vor 38 Min.

Statt Krawall gibt’s Schabernack

Alles, was in Unterrother Gärten nicht niet- und nagelfest gemacht war, fand sich am Morgen des 1. Mai in einer „Gartenwirtschaft“ wieder.

In der „Freinacht“ wurde einiges angestellt: Unterroth bekommt ein Freibad und Illereichen eine dritte Start- und Landebahn.

Wie lustig das Brauchtum der Freinacht sein kann, haben zahlreiche Menschen in der Region unter Beweis gestellt. Am Morgen des 1. Mai durfte mancherorts herzhaft gelacht werden – die Polizei hingegen bekam laut der gestern veröffentlichten Bilanz nur wenig zu tun. Hier ein Überblick.

Unterroth: Zweierlei „Erfrischungsmöglichkeiten“ waren Maiwanderern in Unterroth geboten: Auf dem Kreisverkehr war eine „Gartenwirtschaft“ eingerichtet, mit Zubehör aus umliegenden Gärten – von der Biertischgarnitur bis zum WC. Und wer baden wollte, fand am neuen Dorfbrunnen alles, was man braucht: Badeschlappen, ein Bikini-Oberteil und Duschgel.

Illereichen: Eine „dritte Start- und Landebahn“ sollen die Mauersegler in Illereichen bekommen – weshalb die Marktstraße gesperrt wird: Das jedenfalls war auf einem Schild zu lesen. Hintergrund dürfte sein, dass die Vögel angeblich am Feuerwehrhaus nisten.

Babenhausen: Da traute Schulleiter Wolfgang Ostermann seinen Augen kaum – die Babenhauser Mittelschule hat über Nacht einen neuen Parkplatz bekommen. Reservierte Flächen gibt es nun zum Beispiel für den „Kaffeedienst“, aber auch für „Wichtig“ und „Ganz wichtig“.

Klosterbeuren: Dem in die Jahre gekommenen Vereinsheim widmeten sich Spaßvögel in Klosterbeuren: Sie bauten eine „Notunterkunft“ für die Vereine und fragten: „Reicht das Geld?“

Altenstadt: Auf das „Casino Kellmünz“ wies ein Schild in der Memminger Straße in Kellmünz hin. Möglicherweise hatte der Autor das neue Gewerbegebiet in Kellmünz im Blick, wo Vergnügungsstätten zugelassen werden sollen.

Illertissen: Weniger lustig war eine Aktion in der Nacht zum 1. Mai auf dem Parkplatz des Kollegs der Schulbrüder: Dort hörten Sicherheitsleute gegen 1.10 Uhr das Geräusch einer Motorsäge – fanden aber nur einen gefällten Baum vor. Der Schaden: 1000 Euro. Die Polizei ermittelt – und hofft auf Hinweise auf den Täter (Telefon 07303/96510).