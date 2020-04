11:10 Uhr

Statt Osterkonzert: Stadtkapelle geht um 19 Uhr online

Zum 55. Mal in ununterbrochener Reihenfolge fand das Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen vor einem Jahr statt, wie hier im Bild zu sehen ist. Heuer kann es nicht stattfinden; stattdessen gibt es einen musikalischen Gruß via Internet.

Weil das traditionelle Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen nicht stattfinden kann, haben sich die Musiker etwas einfallen lassen.

Von Wilhelm Schmid

Seit 1965 war es eine ebenso ununterbrochene wie gern gepflegte Tradition: Die Stadtkapelle Illertissen spielt am Abend des Ostersonntags ein festliches Konzert. Die 56. Auflage davon kann in diesem Jahr aus den bekannten Gründen leider nicht stattfinden. Deshalb sendet das Orchester mit seinem Dirigenten Stefan Tarkövi an alle Freunde der Blasmusik auf virtuellem Wege einen musikalischen Gruß.

Wo das Mini-Konzert zu sehen ist

Ab 19 Uhr, also dann, wann das Konzert hätte beginnen sollen, wird die klingende Grußbotschaft freigeschaltet. Von diesem Zeitpunkt an kann das „Mini-Online-Osterkonzert“ angeschaut und gehört werden. Auf der Homepage der Stadtkapelle www.stadtkapelle-illertissen.de und auf der Facebookseite der Gruppe erklingt, von mehr als dreißig Musikerinnen und Musikern eingespielt, das Hauptthema aus dem „Te Deum“ von Charpentier, auch bekannt als „Eurovisionshymne“.

Lesen Sie auch:









Themen folgen