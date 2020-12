vor 5 Min.

Statt Zeltlager gibt es heuer ein Onlinespiel

Jugendfeuerwehr Unterallgäu hat sich Alternative überlegt

Die Corona-Pandemie hat die Jugendarbeit stark verändert. So musste das Zeltlager der Jugendfeuerwehr Unterallgäu – stets ein Highlight – heuer ebenfalls abgesagt werden. Also überlegte sich das Führungsteam um Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas Thiel eine Alternative. Schnell war die Idee eines Onlinespiels geboren, damit sich die Unterallgäuer Jugendgruppen miteinander messen und ihren Teamgeist stärken können. Auf der Website des Kreisfeuerwehrverbands wurden 45 Fragen zu Themen rund um die Jugendfeuerwehren im Unterallgäu veröffentlicht. Die Gruppen hatten zwei Stunden Zeit, um die Fragen zu recherchieren und per E-Mail zu beantworten. Die ersten drei Plätze belegten die Jugendfeuerwehren aus Siebnach, Boos und Lautrach. Unter den Teilnehmern wurden Gutscheine einer Schnellimbiss-Kette im Gesamtwert von 550 Euro verlost. (az)

