Sternenglanz in Vöhringen - trotz Wolken am Himmel

Das Vöhringer Rathaus erstrahlte in weihnachtlichem Glanz – und zog die Blicke auf sich.

Wind und Regen können die Besucher nicht von einem Bummel durch die Budenstadt in Vöhringen abhalten. Es gibt allerlei Köstlichkeiten und Programmpunkte.

Von Ursula Katharina Balken

Dunkel und feierlich erklang das Glockengeläut, mit dem der Vöhringer Adventsmarkt am Donnerstag eröffnet wurde. Die kleine Budenstadt rund um das Wolfgang-Eychmüller-Haus hatte sich in diesem Jahr besonders hübsch herausgeputzt. Wenn auch der Blick aufs Wetter nicht gerade optimistisch stimmte, so ließen sich Hunderte von Besuchern dennoch nicht durch Regenschauer und einen garstigen Wind von einem Besuch des Marktes abhalten.

Der Geruch war unverkennbar: Es dufteten Glühwein und Punsch, knackige Feuerwürste brutzelten auf dem Grill, Krautkrapfen wurden serviert, schwäbische Küchle frisch in heißem Fett ausgebacken – das alles gehört zum Vöhringer Adventsmarkt. Der erste Abend scheint immer am schönsten: Die Besucher drängten sich um Bistro-Tische, Grüppchen standen beieinander, hielten ein Schwätzchen, labten sich an den angebotenen Köstlichkeiten und sprachen auch dem kühlen Gerstensaft zu. Etwas Besonderes waren die „Schnäpsle“ mit Sahnehäubchen. Die Besucher ließen sich nicht lange bitten.

Für die Besucher gab es allerlei zu verkosten. Bild: Ursula Katharina Balken

Dass auch Live-Musik geboten wurde, freute die Besucher besonders. Es ist seit jeher ein schöner Brauch, dass die Schulband der Realschule Vöhringen, die Bläserjugend der Stadtkapelle, das Jugendorchester Wita, das Querflöten-Trio der Musikschule Dreiklang, die Trachtenkapelle Illerzell, das Bläserquintett St. Michael und die Singgruppe „Wir-r-sing“ mitwirken. Dazu kamen noch die quirligen Dancing Kids aus Illerberg.

Ein Höhepunkt war die Seifenblasen-Werkstatt im Kulturzentrum. Dort hatte auch die große Modelleisenbahn wieder ihren Platz, ein Ziel für kleine und große Gäste. Und wer nicht wusste, was er seinen Lieben an Weihnachten unter den Tannenbaum legen soll, der wurde bei den Ständen der Vereine, Schulen und Kirchen gewiss fündig.

Weihnachtsengel Sophia sprach in diesem Jahr den Adventsprolog. Bild: Ursula Katharina Balken

Trotz des Wetters, wurde der Vöhringer Adventsmarkt nicht vom Winde verweht und war wieder ein bunter, stimmungsvoller Tupfer im Advent.

