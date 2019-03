vor 36 Min.

Steuereinnahmen in Oberschönegg sprudeln weiterhin

Am meisten Geld will Oberschönegg in ein Vereinsheim investieren.

Trotz hoher Ausgaben – etwa für den Bau eines Vereinsheims – muss Oberschönegg keine Kredite aufnehmen.

Von Claudia Bader

Das Vereinsheim in Oberschönegg ist das Projekt, in das die Gemeinde in den kommenden Jahren am meisten Geld stecken wird. In den Haushaltsplan 2019 sind 750000 Euro eingestellt, 2020 sollen weitere zwei Millionen und 2021 eine Million Euro fließen. Trotzdem muss die Gemeinde, die seit 2006 schuldenfrei ist, auch künftig keine Kredite aufnehmen. Ein Grund ist die Steuerkraft, die heuer voraussichtlich auf 4031 Euro pro Einwohner steigen wird. Damit ist sie fünfmal so hoch wie der Landesdurchschnitt, der zuletzt bei 778 Euro pro Einwohner lag.

Nachdem Kämmerin Angela Zobel bei der Gemeinderatssitzung den Haushaltsplan für dieses Jahr erläutert hatte, verabschiedete das Gremium diesen einstimmig und ohne Diskussion – ebenso wie den Finanzplan bis 2022.

Neben dem Bau des Vereinsheims stellt die Gemeinde heuer auch viel Geld für ein weiteres Großprojekt bereit: Für den Bau einer Verbundleitung zu Nachbargemeinden samt Bohrung sind insgesamt 925000 Euro eingeplant.

Außerdem fallen einige kleinere Maßnahmen an, für die Geld einkalkuliert ist: zum Beispiel für den Straßenbau im Weinrieder Baugebiet „Am Brühl“ (200000 Euro), für das neue Baugebiet in Dietershofen (heuer 25000, nächstes Jahr 300000), für die Wasserversorgung in Weinried und Dietershofen (30000) und für die Straßenbeleuchtung (18000). Kanalbau und Hausanschlüsse schlagen voraussichtlich mit insgesamt 115000 Euro zu Buche. 120000 Euro stellt die Gemeinde für die Asphaltierung von Feldwegen bereit.

An Investitionsumlagen sind für die Grundschule Babenhausen 9000 Euro vorgesehen und für die Mittelschule 40500 Euro. Für die Fotovoltaikanlage bei der Kläranlage ist noch ein Haushaltsrest in Höhe von 200000 Euro zu berücksichtigen, ebenso für einen Salzsteuer für den Winterdienst 20000 Euro.

Laut Plan liegt das Volumen des Vermögenshaushalts, in dem das Geld für Investitionen aufgeführt ist, bei rund 7,62 Millionen Euro. Die Einnahmen stammen vorwiegend aus den Rücklagen (7,29 Millionen) sowie aus einem Investitionszuschuss der Gemeinde Egg für die Kläranlage und einem Zuschuss für die Breitbandversorgung. Aus der Veräußerung von Bauplätzen erwartet die Gemeinde mindestens 30000 Euro und aus Erschließungs- und Herstellungsbeiträgen insgesamt rund 65000 Euro.

Der Verwaltungshaushalt umfasst laut Plan rund 4,8 Millionen Euro. Er finanziert sich vorwiegend aus der Gewerbesteuer, die heuer mit 1,2 Millionen Euro angesetzt ist, sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (597000) und an der Umsatzsteuer (138000). Zudem ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt geplant (373200). Das sollte laut Kämmerin Zobel aber kein Dauerzustand sein, da sich ein Verwaltungshaushalt selbst tragen müsse.

An Ausgaben sind im Verwaltungshaushalt etwa die Kreisumlage (1,7 Millionen), Personalkosten, der Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken samt Bewirtschaftungskosten und die Gewerbesteuerumlage vorgesehen. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen wurde mit 82500 Euro berechnet.

Aufgrund der hohen Investitionen wird sich das gemeindliche Vermögen, das zum Jahresbeginn 7,3 Millionen betrug, bis Ende 2019 auf 4,9 Millionen Euro verringern.

