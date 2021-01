16:30 Uhr

Stille, aber wirksame Integration: Das beschäftigt den Babenhauser Asylhelferkreis

Plus Von Familienzusammenführung bis "Formular-Manie“: Was den Babenhauser Asylhelferkreis „Menschen begegnen Menschen“ im Corona-Jahr beschäftigt hat.

Von Tom Otto

Auch am gemeinnützigen Verein „Menschen begegnen Menschen“ (MbM) in Babenhausen gehen die coronabedingten Einschränkungen nicht spurlos vorbei: So konnte im vergangenen Jahr etwa die Hauptversammlung nicht stattfinden. Der Vorstand um den Vorsitzenden Adi Hoesle hat sich daher dazu entschieden, seine Arbeit in einer Jahresbilanz darzustellen.

Demnach lebten im November 111 Geflüchtete im Raum Babenhausen, davon 82 im Fuggermarkt, fünf weitere in Winterrieden und 24 in Weinried. Die Anzahl der von dem Helferkreis betreuten Menschen ist damit über die vergangenen Jahre hinweg relativ konstant geblieben. Gleichwohl gab es auch 2020 einen teilweisen Wechsel der Geflüchteten. Einige, die zum Teil schon seit 2015 in Babenhausen lebten, sind zwischenzeitlich weggezogen – wegen eines Arbeitsplatzes, einer Hochzeit außerhalb Babenhausens oder aus anderen Gründen.

Hürden bei der Familienzusammenführung

Nachdem weitere Flüchtlinge aus dem Irak, Iran und aus Nigeria im Rahmen einer landesweiten Umverteilung nach Babenhausen gekommen waren, sah sich der Verein dazu veranlasst, den Deutschunterricht erneut aufzunehmen. „Das Erlernen der Sprache ist das bei Weitem wichtigste Instrument einer gelingenden Integration in fremde Gesellschaften“, betont Vorsitzender Adi Hoesle. Erstmals sei es gelungen, eine eritreische Familie zusammenzuführen: Zwei Kinder konnten endlich ihre Mutter wieder finden. Hoesle bemängelt, dass Familienzusammenführungen behördlicherseits stiefmütterlich behandelt würden und viele Hürden genommen werden müssten.

In Babenhausen lebt mittlerweile fast die Hälfte der Geflüchteten (39) in privaten Mietwohnungen. Es sind anerkannte Flüchtlinge, die meisten haben eine reguläre Arbeit und zahlen Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung. Auch von den Menschen, die in öffentlichen Unterkünften wohnen, gehen viele einer Arbeit nach, etliche bei Zeitarbeitsfirmen, welche aktuell jedoch wegen der erneuten Corona-Beschränkungen wieder viele entlassen haben. Die meisten Geflüchteten leben laut Verein gerne im Fuggermarkt. Der Großteil der Kinder geht demnach in den Kindergarten, besucht die Schule, hat deutsche Freunde und spielt im Verein Fußball. Es zeige sich gerade bei den Kindern, dass sie schnell den Weg in die für sie neue Gesellschaft finden.

Verein schlägt sich durch Gesetzes-Dschungel

Anders als in früheren Jahren stehe die Arbeit von MbM nicht mehr im Fokus des öffentlichen Interesses. „Auch bei der Ausländerbehörde und dem Job-Center schleichen sich mittlerweile gewisse Nachlässigkeiten ein, die die Alltagsarbeit mit den und für die Geflüchteten deutlich erschweren“, bedauert Hoesle. Über 5000 Stunden Arbeit haben die Ehrenamtlichen des Vereins im zurückliegenden Jahr geleistet. Eine große Zahl davon gehe für die „bürokratische Formular-Manie“ drauf. „Man kann die Menschen aus fremden Kultur- und Sprachkreisen nicht einfach mit einem Packen Formulare auf Deutsch alleine lassen, die selbst von normal gebildeten Einheimischen kaum zu verstehen sind“, klagt Hoesle. Das habe dazu geführt, dass sich im Kreis der Ehrenamtlichen wahre Experten in Sachen Sozial- und Ausländerrecht herausgebildet haben, die auch den Behördenmitarbeitern gelegentlich Unterstützung im Gesetzes-Dschungel geben müssten.

„Menschen begegnen Menschen“ zählt neben den etwa 100 Mitgliedern auch die meisten Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen als institutionelle Mitglieder. 2021 stehen turnusgemäß Vorstandswahlen an. Ehrenamtliche Helfer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Zeitbudgets werden nach wie vor gebraucht.

