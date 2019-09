17:35 Uhr

Straße zwischen Vöhringen und Bellenberg ab Montag gesperrt

Ab Montag ist die Straße zwischen Vöhrigen und Bellenberg gesperrt. In zwei Bauabschnitten werden die Fahrbahn und ein Kreisverkehr erneuert. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober.

Von Felicitas Lachmayr

Autofahrer müssen in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen. Denn die Staatsstraße zwischen Vöhringen und Bellenberg wird vollständig für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. In zwei Abschnitten soll der Fahrbahnbelag und ein Kreisverkehr bei Vöhringen erneuert werden. Die Arbeiten sollen am kommenden Montag beginnen und bis Ende Oktober andauern.

Wie Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach mitteilt, hat das hohe Verkehrsaufkommen die Strecke zwischen Vöhringen und Bellenberg in den vergangenen Jahren deutlich beschädigt. Mit 13.500 Fahrzeugen am Tag zählt die Staatsstraße zu einer der meist befahrenen Strecken im Illertal. Zum Vergleich: Bayernweit liegt das Verkehrsaufkommen auf Staatsstraßen bei 4.000 Fahrzeugen am Tag. Zwischen Vöhringen und Bellenberg rollen dagegen allein 600 Lastwagen täglich, weiß Reiser. Außerdem werde die Strecke von Pendlern stark genutzt. Entsprechend schnell werde die Straße in Mitleidenschaft gezogen. Reiser spricht von flächigen Rissbildungen bis hin zu teilweisen Durchbrüchen der Fahrbahndecke.

Autofahrer müssen längere Umleitung in kauf nehmen

In den kommenden Wochen soll der rund 2,5 Kilometer langen Streckenabschnitt nun erneuert werden. Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird in zwei Bauabschnitten gearbeitet, erklärt Reiser.

Zunächst soll die Fahrbahn zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe Vöhringen sowie der südliche Kreisverkehr, der zur Anschlussstelle der A7 führt, repariert werden. Dieser erste Bauabschnitt beginnt am kommenden Montag und wird voraussichtlich bis Mitte der darauffolgenden Woche dauern. Wann genau die Arbeiten fertig sind, hängt nach Angaben von Reiser auch vom Wetter ab.

In dieser Zeit werden Autofahrer von Süden her in Bellenberg über Tiefenbach und Emershofen umgeleitet. Von dort wird der Verkehr über Illerberg, Witzighausen, Wullenstetten und Senden geführt. Aufgrund der langen Umleitung und der gesperrten Zufahrtsäste im Kreisverkehr seien die Einschränkung in der ersten Bauphase größer, meint Reiser. Danach sollte sich die Lage etwas entspannen.

Straßensanierung kostet über 600.000 Euro

Dann wird die Staatstraße zwischen Vöhringen und Bellenberg für den Verkehr vollständig gesperrt und der Fahrbahnbelag erneuert. Dieser zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Der Verkehr wird auch während dieser Zeit von Bellenberg über Tiefenbach und Emershofen umgeleitet und über den erneuerten südlichen Kreisverkehr bei Vöhringen auf die Staatsstraße zurückgeführt. Der nördliche Kreisverkehr sowie die Illerstraße in Bellenberg sind während der gesamten Bauzeit befahrbar, sagt Reiser. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung in Höhe von 610.000 Euro trägt der Freistaat Bayern.

Abdo de Basso betreibt eine freie Tankstelle in Bellenberg. Er blickt der Baustelle gelassen entgegen. „Wer zu mir kommen möchte, kommt trotzdem“, ist er sich sicher. Irgendwann müssten die Straßen schließlich repariert werden. Weniger entspannt dürften Anwohner in Tiefenbach und Emershofen den Bauarbeiten entgegenblicken. Denn an ihnen fährt der Umleitungsverkehr direkt vorbei. Dabei sind die Ortsteile immer wieder vom Verkehr belastet.

Im vergangenen Jahr rollten dutzende Lastwagen durch die Dörfer und brachten Aushub von den Baustellen des Riesen-Bahnprojekts Stuttgart 21 nach Bellenberg, der dort zu Ziegeln verarbeitet wurde. Auch bei Unfällen auf der A7 weichen Autofahrer gerne auf Umwege über Tiefenbach und Emershofen aus. Mit der Baustelle zwischen Vöhringen und Bellenberg verlagert sich der Verkehr für die kommenden Wochen verstärkt dorthin. Für die Anwohner heißt es dann: Ohren zu und durch.

