vor 12 Min.

Straßenlaterne umgefahren: Fahranfänger bekommt Ärger

Ein 18 Jahre alter Autofahrer war am Sonntag zu schnell auf dem Illertisser Marktplatz unterwegs. Sein Pech: Er wurde beobachtet.

Ein Unfall in Illertissen hat für einen Fahranfänger erhebliche Konsequenzen: Der 18-Jährige wird sich in einem Strafverfahren für sein Verhalten rechtfertigen müssen.

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Autofahrer gerät ins Schleudern

Dem Polizeibericht zufolge fuhr der junge Mann am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf dem Marktplatz in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Apothekerstraße wollte der 18-Jährige links abbiegen. Dabei kam er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte deshalb mit einer Straßenlaterne.

Der Fahrer schaut sich den Schaden an - und flüchtet danach

Zwar begutachtete der Fahranfänger laut Polizei den entstandenen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro, anschließend entfernte er sich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Unfall, notierten sich das Autokennzeichen und riefen die Polizei. So konnten die Beamten den jungen Mann schnell ermitteln. (az)

Zu zweit im Auto unterwegs: Das kann derzeit teuer werden

Viele Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung im Landkreis

Frühjahrsputz auf Illertissens Straßen

Themen folgen