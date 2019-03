16.03.2019

Straßenwärter sagt Ade

Franz Koch geht in den Ruhestand

Straßenwärter stopfen Schlaglöcher, räumen Schnee von der Straße und halten Autobahnbrücken instand, während neben ihnen der Verkehr rollt. Die Allrounder in Orange sorgen dafür, dass die Straßen sicher und befahrbar sind und bleiben – bei Wind und Wetter. Franz Koch aus Babenhausen erledigte diesen Job 35 Jahre lang „höchst zuverlässig und pflichtbewusst“, wie der stellvertretende Landrat im Kreis Neu-Ulm, Roland Bürzle, bei dessen offizieller Verabschiedung in den Ruhestand lobte. Koch, der noch bis 31. März beim Kreis Neu-Ulm angestellt ist, war ein Aktivposten der Straßenmeisterei Krumbach/Neu-Ulm. Künftig wird der 63-Jährige mehr Zeit haben: für die Familie – Ehefrau, drei Kinder, zwei kleine Enkelkinder – sowie für Haus und Garten in Babenhausen. (az)

