Streit am Corona-Impfzentrum Weißenhorn: Mann beleidigt Sicherheitspersonal

Die Polizei war am Mittwoch wegen eines Streits am Impfzentrum in Weißenhorn im Einsatz.

Ein 57-Jähriger ärgert sich über die Warteschlange am Impfzentrum in Weißenhorn und macht Fotos. Dann legt er sich mit dem Sicherheitsdienst an.

Wegen eines Streits am Impfzentrum in Weißenhorn ist am Mittwoch die Polizei gerufen worden. Ein 57-Jähriger, der offenbar Senioren zu einem Impftermin begleitet hatte, hatte sich mit dem Sicherheitsdienst angelegt.

Wie die Polizei mitteilt, ärgerte sich der Mann über die lange Warteschlange und die Vielzahl der anwesenden Personen. Um dies zu dokumentieren, fotografierte er mit seinem Smartphone eine Schlange wartender Personen vor dem Impfzentrum. Er wurde daraufhin vom Sicherheitsdienst angesprochen und aufgefordert, das Fotografieren zu unterlassen. Es hatten sich auch Personen aus der Warteschlange über das Verhalten des 57-Jährigen beschwert.

Die Polizei Weißenhorn sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Im folgenden Disput sprach der 57-Jährige nach Angaben der Polizei eine Beleidigung aus und wurde vom Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes am Arm gepackt. Unterdessen filmte der Mann das Geschehen aus nächster Nähe weiter. Als er dann aber gehen wollte, stellte sich der Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts ihm in den Weg und ließ ihn nicht weglaufen, bis die inzwischen verständigte Polizei eintraf.

Nun werden gegen beide Beteiligten strafrechtliche Ermittlungen geführt. Möglicherweise haben Wartende aus der Schlange das Geschehen beobachtet. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 07309/96550. (AZ)

