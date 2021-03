vor 22 Min.

Streit am Zebrastreifen: Autofahrer beleidigt Fußgängerin

Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist eine Frau in Illertissen von einem Unbekannten beschimpft worden.

Als sie am Samstagabend um 17.25 Uhr den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Bahnhofstraße in Illertissen überquerte, ist eine Fußgängerin von einem Unbekannten beleidigt worden. Die Fußgängerin lief bereits auf der Fahrbahn, als ein blauer VW Golf angefahren kam und über den Zebrastreifen fuhr, berichtet die Polizei.

Die Fußgängerin musste stehen bleiben um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Autofahrer hielt kurz darauf an, beschimpfte die Frau mit mehreren Kraftausdrücken und fuhr weiter. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 07303/96510 bei der Polizei zu melden. (AZ)

