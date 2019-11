vor 39 Min.

Streit eskaliert: In Vöhringen geraten zwei Männern aneinander

In Vöhringen sind zwei Männer in einem Verbrauchermarkt in einen Streit geraten - bis einer dem anderen mit der Hand ins Gesicht schlug. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Männer sind in einem Verbrauchermarkt in der Memminger Straße in Vöhringen in einen Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag. Demnach kam es zwischen einem 30-Jährigen und einem 27-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Mann schlägt anderem Mann mit Hand ins Gesicht

Der Streit ging soweit, dass der ältere Mann seinem jüngeren Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der 27-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Tat derzeit noch unklar. Ob sich die beiden Männer vor der Auseinandersetzung kannten, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (az)

