13:56 Uhr

Streit eskaliert: Zwei Frauen bekommen sich in die Haare

Wegen einer Nichtigkeit geraten zwei Frauen aneinander. Jetzt müssen beide mit Anzeigen rechnen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 27-jährigen Frauen ist es am Dienstag gegen 18.30 Uhr in einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen gekommen. Beide waren dort, um einer Rentnerin die Haare zu schneiden. Aus einer Nichtigkeit heraus, so die Polizei, gingen die zwei Frauen aufeinander los und fügten sich gegenseitig Kratzwunden zu. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung bekommen die Kontrahentinnen nun auch eine Anzeige, da sie gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen haben. (az)

