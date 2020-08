13:55 Uhr

Streit in Vöhringen eskaliert: Männer schlagen aufeinander ein

Zwei Männer gerieten in Vöhringen aneinander. Der Auslöser war ein anderer Streit gewesen.

Zwei Männer haben sich in der Nacht zum Dienstag in Vöhringen geprügelt. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 3.15 Uhr zunächst ein junges Pärchen während einer privaten Feier in einer Wohnung an der Herbststraße in Streit.

Als sich ein 21-jähriger Bekannter einmischte, begann die Situation zu eskalieren. Die Auseinandersetzung wurde auf die Straße verlagert, wo der 21-jährige Mann und sein 26-jähriger Kontrahent aufeinander einschlugen. Beide verletzten sich hierbei leicht. (az)

