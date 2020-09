vor 17 Min.

Streit um die Stelen in Altenstadt: „Der Abriss wäre ein Kardinalfehler“

Plus Nach dem Gerichtsurteil am Mittwoch verhärten sich die Fronten zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde Altenstadt. Das ist der Hintergrund des Streits.

Von anna katharina schmid

Der Streit um die Granitstelen, die an die jüdische Synagoge in Altenstadt erinnern, hört auch nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Augsburg nicht auf. Der Richter hatte entschieden, dass der Eigentümer die Stelen entfernen darf. Eine Begründung gab das Gericht noch nicht ab, doch es liegt nahe, dass es sich in seiner Entscheidung an einer Aussage des Landesamtes für Denkmalpflege orientierte. Demnach erinnerten die Stelen zwar an die jüdische Synagoge, die 1955 entfernt wurde, aber das mache sie nicht „denkmalfähig“. Die Gemeinde will das Urteil nicht akzeptieren.

Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem nun ein neuer Pächter eine Pizzeria betreibt, hatte die Granitsteine abreißen wollen, um Parkplätze zu bauen. Die Gemeinde hält an deren Weiterbestehen fest. Bürgermeister Wolfgang Höß ist von der Argumentation des Klägeranwaltes vor Gericht erschüttert. Dieser hatte die Stelen in Altenstadt als hässlich bezeichnet und ein Abriss sei eine „Verschönerung für den ganzen Ort“. Höß sagt: „Er hat nicht im Ansatz verstanden, worum es geht.“

Die Stelen sollen an die jüdische Synagoge erinnern, die 1955 abgerissen wurde

Die Stelen zeichnen exakt das Fundament der ehemaligen Grundmauern der Synagoge nach und seien dem Altenstadter Urkataster, also dem ersten Lageplan, nachempfunden. Die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Synagoge sei 1955 ohne große Überlegungen entfernt worden. „Ein Abriss der Stelen wäre derselbe Kardinalfehler wie 1955“, sagt Höß.

Die Gemeinde versuche dem Bürgermeister zufolge schon seit etwa 20 Jahren, das Grundstück zu kaufen. Beinahe hätte das auch geklappt: Der Vorbesitzer hätte bereits zugesagt, die Fläche mit den Stelen an die Gemeinde zu verkaufen. Doch dann ging der ehemalige Besitzer insolvent. Das Grundstück wurde versteigert und ging an den jetzigen Eigentümer. Dieser lasse sich nicht auf die Angebote der Gemeinde ein, obwohl diese weit über den Bodenrichtwerten lägen, wie Höß ausführt. Mehr kann die Gemeinde nicht bieten. Sie dürfe nur wertgerecht kaufen und müsse „sauber und nachvollziehbar“ handeln, erklärt Höß.

Bürgermeister Wolfgang Höß setzt sich für eine Lösung ein

Auch die Diskussion um eine nicht rechtens aufgebaute Werbeanlage trug zur Ausweitung des Streits bei. Der Eigentümer habe sich nicht an die vereinbarten Auflagen gehalten und musste die Anlage wieder abbauen. Das Landratsamt Neu-Ulm und die Gemeinde Altenstadt wollen gegen das Gerichtsurteil über die Stelen Berufung einlegen. Ein Abriss käme einfach nicht infrage. Höß hat eine gemeinsame Lösung, von der alle profitierten, noch nicht abgeschrieben: „Die Tür steht immer auf“, sagt er.

Im Mittelpunkt des Streits und gleichzeitig gänzlich unbeteiligt ist ein anderer: der aktuelle Pächter des Grundstücks. Er habe bereits negative Erfahrungen gemacht, Leute hätten ihn auf die Stelen angesprochen und kritisiert – und das, obwohl er im Streit keine Partei ergreift. Der Pächter, der seit einem Jahr eine Pizzeria dort betreibt, macht sich große Sorgen um den Ruf seines Restaurants. Der Start in Altenstadt sei schwierig gewesen, vor allem, weil er an dem denkmalgeschützten Gebäude keine Gewerbetafel aufhängen dürfe und so nicht auf die Pizzeria aufmerksam machen könne. Dazu käme noch der Streit um die Gedenkstelen, die zu dem gepachteten Grundstück gehören. Er sagt: „Mich stören die Stelen überhaupt nicht. Ich will nur meine Pizza verkaufen.“ Sezer Kivrim, der Sohn des Eigentümers, der seinen Vater auch vor Gericht vertrat, war bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen