Streit vor Supermarkt: Mann bedroht Falschparker mit Messer

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Vöhringen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts randaliert. Der Grund: ein Falschparker.

Wie die Polizei mitteilt, saß der 65-Jährige gegen 15.30 Uhr in seinem Auto und beobachtete während der Wartezeit einen anderen Autofahrer. Dieser hielt verbotswidrig direkt vor dem Verbrauchermarkt an. Das ärgerte den 65-Jährigen offenbar derart, dass er den Falschparker aus seinem Auto heraus beleidigte. Daraus entflammte ein Streit, in dessen Verlauf der 65-jährige Mann ein Taschenmesser zog und den anderen Autofahrer damit bedrohte. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Streit schnell schlichten und nahm dem Mann das Messer ab. (AZ)

