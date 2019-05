vor 26 Min.

Streit zwischen Männern eskaliert in Illertissen

Zwei Männer sind am Freitagabend in Illertissen aneinander geraten.

In Illertissen werden zwei Männer handgreiflich. Einer von ihnen wird bei dem Gerangel verletzt.

Am Freitagabend ist ein Streit zwischen zwei Männern an der Lorenz-Klotz-Straße in Illertissen eskaliert. Nach Angaben der Polizei waren der 38 Jahre alte und der 61-jährige Mann alkoholisiert, als sie handgreiflich wurden. Lesen Sie auch: Betrunken und ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs

Betrunkene Männer geraten aneinander

Einer der beiden wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Streithähne erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (az)

Auch interessant:

Am 26. Mai hieß es in Illertissen wieder: Run Bike Rock. Wir waren mit der Videokamera dabei. Video: Wilhelm Schmid

Schulhofschlägerei in Illertissen: Das sagen die Eltern eines Jugendlichen

Themen Folgen