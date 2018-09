25.09.2018

Streuobsttag im Unterallgäuer Kreislehrgarten

Viele Aktionen sollen Lust auf Apfel, Birne & Co. machen. Was Besucher erwartet

Bad Grönenbach Das sogenannte Superfood muss nicht immer aus fernen Ländern kommen – auch heimische Obstsorten haben ihre Vorzüge. Lust auf Äpfel&Co. soll ein Streuobsttag machen. Er findet am Samstag, 29. September, ab 13 Uhr im Unterallgäuer Kreislehrgarten in Bad Grönenbach statt. Veranstalter sind die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. Das Programm findet im und rund um den Kreislehrgarten am Fuße des Hohen Schlosses und im Ringeisenhaus statt. Um 13.30 Uhr steht ein Vortrag „Die genetische Bedeutung der Streuobstwiese“ auf dem Programm. Um 14.30 Uhr beginnt eine Führung zum Thema „Vielfalt der Bestäuberwelt“. Eine Obstwiesenführung ist ab 15.30 Uhr am östlichen Fuß des Schlossbergs geplant. Die Teilnehmer können selbst Obst sammeln. Ein Bienenfachwart beantwortet Fragen. Der Obst- und Gartenbauverein Sontheim presst Apfelsaft. Im Ringeisenhaus ist eine Apfelausstellung zu sehen. (az)

