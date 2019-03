17:00 Uhr

Supermarkt im Süden: Stadt gibt Investor Kontra

Auch wenn das städtische Entwicklungskonzept für den Illertisser Süden (im Bild) einen größeren Supermarkt nicht vorsieht: Investor Frank Multerer aus München will an seinen Plänen festhalten.

Eine Reaktion auf die Äußerungen zu den Bauplänen im Illertisser Süden ließ nicht lange auf sich warten.

Auch wenn das städtische Entwicklungskonzept für den Illertisser Süden einen größeren Supermarkt nicht vorsieht: Investor Frank Multerer aus München will an seinen Plänen festhalten. Sie sehen neben dem Bau mehrere Wohnungen auch eine veranstaltungshalle und eben einen Markt mit einer Verkaufsfläche von 3000 Quadratmetern vor. Nur so könne der ansässige Landwirt durch den Verkauf genug Geld für eine Umsiedlung bekommen. Und der Umzug gilt aus Voraussetzung für die Entwicklung neuer Wohnflächen. Das hatte Multerer im Gespräch mit unserer Redaktion bekräftigt. Dazu äußert sich nun die Stadt Illertissen.

Der Umzug des Landwirts sei „zu keinem Zeitpunkt“ von der Stadt gewünscht worden, stellt Gerhard Steinle vom Bauamt fest. Richtig sei vielmehr, dass die Ausdehnung des landwirtschaftlichen Betriebs an ihre Grenzen stoße, was den Betreiber selbst dazu veranlasst habe, eine Aussiedlung zu erwägen. Wenn der Betrieb am jetzigen Standort verbleibe, so wolle sich die Stadt dem nicht entgegen stellen, so Steinle. Auch wenn das „freilich Konsequenzen für die Wohnbauentwicklung in dem Umfeld nach sich ziehen wird“.

Wohngebiet kommt: Mit oder ohne Bauernhof

Deshalb habe der Stadtrat entschieden, die Gesamtplanung für den Illertisser Süden in einzelne Abschnitte einzuteilen. Eine Wohnbebauung könne sowohl mit also auch ohne den Bauernhof umgesetzt werden, so Steinle. Zentrales Ziel der Planung sei darüber hinaus, den Standort der Berufsschule zu sichern und die prekäre Parkplatzsituation zu verbessern.

Auch zu Multerers „Vorgehensweise“ bezieht Steinle Stellung: Diese bestehe wohl daraus, „über Presseverlautbarungen einen gewissen ,sanften Druck’ auf die Entscheidungsträger aufzubauen“. Von Seiten der Stadt stelle man das in Frage. Obso etwas andernorts zum Erfolg geführt habe, entziehe sich der Kenntnis, heißt es weiter. Der Effekt in Illertissen dürfte „eher überschaubar“ sein, so Steinle. Dies zeigten die bisherigen Rückmeldungen auf das Gesagte und die Berichterstattung darüber. (caj)

