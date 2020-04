Support your locals: Geschäfte zählen auf treue Kunden

Plus In Weißenhorn dürfen Einzelhändler auf den Plakatwänden der Kommunalwahl werben. Auch Vöhringer Läden finden Wege, ihre Kunden zu erreichen.

Die Wahlen sind vorbei – die Stellwände, die bis letzten Monat noch die Gesichter diverser Lokalpolitiker zierten, stehen allerdings vielerorts noch. So auch in Weißenhorn. Diese werden jetzt auf kreative Weise zweckentfremdet. Wo Spaziergänger sonst politische Botschaften sehen, finden sie nun Informationen über die Angebote der Weißenhorner Geschäfte.

Die Idee kam Sebastian Wolf von Intersport Wolf beim Einkaufen. „Die Kunden dürfen nicht in die Läden, wie kann man sie also weiter erreichen?“, fragte sich Wolf. Die großen Plakatwände, die für die Kommunalwahlen vor einigen Wochen aufgebaut worden waren, erschienen ihm perfekt dafür. Der Anruf bei Bürgermeister Wolfgang Fendt beflügelte den 33-Jährigen: „Der Bürgermeister hat die Idee sofort unterstützt.“ Er hätte die kostenlose Benutzung der Plakatwände freigegeben, unabhängig von den üblichen Plakatierungsvorschriften Weißenhorns.

Ein kleiner Umsatz ist besser als gar keiner

Wolf wandte sich an den Gewerbeverein Weißenhorn. Die Vorsitzende Katja Blum war von der Idee und dem Engagement Wolfs begeistert. Die Situation sei für alle Geschäfte schwierig. Mit der Aktion könne dem entgegengewirkt werden: „Mit einem kleinen Umsatz überlebt es sich besser als mit gar keinem.“

Gemeinsam informierten sie die Mitglieder des Gewerbevereins Weißenhorn. „Mittlerweile sind es 16 Geschäfte, die sich beteiligen“, sagt Wolf. Er hofft, dass sich noch mehrere Läden melden. Die Mitgliedschaft im Gewerbeverein sei dabei kein Muss. Vorsitzende Blum erklärt: „Wir sitzen alle in einem Boot. Auch nach der Krise soll es eine schöne Einkaufsstadt geben.“

Gemeinsam mit Helfern von anderen Geschäften beklebt Wolf die 18 Stellwände selbst, die in Weißenhorn verteilt stehen. Die gegenseitige Unterstützung ist groß, die Hoffnung auch. „Über die Plakate sollen die Betriebe wieder auf den Schirm der Kunden kommen“, sagt Wolf. Jetzt käme es nur noch auf die Solidarität der Weißenhorner Bürger an. Wolf zufolge wäre es schön, wenn sie sich statt für Amazon für die lokalen Geschäfte und ihre Lieferangebote entscheiden würde.

Ein Drive-In beim Weinhändler

So gibt es beispielsweise im Schmuckatelier von Evelyn Bühler einen Versand per Post, einen Drive-in beim Weinhändler Hinträger oder einen Hol- und Bringservice beim Autohaus Wieländer.

Bei Intersport Wolf gibt es zusätzlich zum Lieferdienst eine Livechat-Beratung. Diesen Chat fänden Kunden über die Website des Sportgeschäfts. So könnte durch die Mitarbeiter eine Fachberatung geboten werden, auch mit Bildern der Ware.

Diese Möglichkeit werde gerne in Anspruch genommen. Geliefert werde die Ware meistens noch am gleichen Tag, erklärt Wolf. Gerne bestellt würden vor allem Federbälle und Inline-Skates, aber auch Laufschuhe und Fitness-Uhren. „Die persönliche Beratung hat einen Mehrwert gegenüber der Bestellung bei Amazon“, sagt Wolf.

Hol- und Bringservice beim Radgeschäft

Auch in Vöhringen haben sich die Geschäfte des Gewerbevereins zusammengeschlossen. Auf der Seite des Vereins in Facebook finden Kunden eine Übersicht über die Angebote, bald sollen Flyer gedruckt werden. Die Idee stammte von Optiker Joachim Glöggler, der selbst einen Hol- und Bringservice für zu reparierende Brillen anbietet sowie Kontaktlinsen und Pflegemittel liefert. Sobald er medizinische Schutzmasken kaufen könnte, gebe es auch wieder Augenmessungen in seinem Geschäft.

Radsport Kropp in Vöhringen ist ebenfalls mit dabei. Die Fahrrad-Werkstatt hat zu reduzierten Zeiten geöffnet – und wird voll in Anspruch genommen. Besitzer Franz Kropp erklärt: „Das ist dem guten Wetter geschuldet, alle holen die Räder aus dem Keller.“ Für die Räder bietet er auch einen kostenlosen Hol- und Bringservice. Trotz der vollen Auslastung durch die Reparaturen fehle dem Geschäft der Verkauf von neuen Fahrrädern.

Doch Kropp zeigt sich optimistisch. „Wir haben einen langen Atem“, sagt er. In den letzten 30 Jahren habe das Geschäft alles Mögliche erlebt und würde auch die kommende Zeit überstehen, wenn sich die Lage bald normalisiere.

