Tafertshofer feiern ihr Dorffest

Wettsägen und „Kirchberg-Battle“

Das Tafertshofer Dorffest findet am Wochenende – von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August – auf dem Festplatz am örtlichen Musikerheim statt. Den Auftakt des dreitägigen Fests bildet am Freitag ein Unterhaltungsabend mit dem Musikverein Gaismarkt-Niederraunau-Winzer. Als Höhepunkt findet auf der Bühne ein Wettsägen statt. Am Samstag steigt ab 20 Uhr wieder eine „Kirchberg-Battle“ mit launigen Wettbewerben. Die Musikkapelle Aletshausen sorgt für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, den der Musikverein Engetried umrahmt. Ein Frühschoppen und ein Mittagstisch, für den das Helferteam der veranstaltenden Musikkapelle eine reichhaltige Speisekarte vorbereitet hat, schließen sich an. Ab 14 Uhr gestaltet die Jugendkapelle Tafertshofen-Ebershausen-Nattenhausen (TEN) ein Nachmittagskonzert. Ab 16 Uhr spielt die Kemptner Tanzlmusi. Den Ausklang übernimmt der Musikverein Nattenhausen ab 19 Uhr. (clb)

