Tamara Konrads herzige Männer

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Tamara Konrads Weihnachtsmänner.

Das Lieblingsrezept von Tamara Konrad ist getestet und für gut befunden worden: „ Ich habe sie für meine Cousine gebacken und sie kamen richtig gut an“, schreibt unsere Leserin.

Zutaten: Für den Mürbeteig: 250 Gramm Weizenmehl, ein halber gestrichener Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Zucker, etwa drei Tropfen Butter-Vanille-Aroma, 125 Gramm weiche Butter oder Margarine, ein Ei (Größe M). Zum Verzieren: 100 Gramm Puderzucker, etwa ein bis zwei Esslöffel Wasser, einige lustige Zuckeraugen, Back- und Speisefarbe rot, Zuckerschrift schwarz, einige Kokosraspel, Gebäckschmuck weiße Mimosen.

Zubereitung: Mehl und Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) zunächst auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten. Backblech mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze etwa 180 ˚C, Heißluft etwa 160 ˚C).

Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen. Verschieden große Herzen ausstechen, auf das Backblech legen und backen. Einschub: Mitte, Backzeit: etwa 10 Minuten. Plätzchen mit dem Backpapier vom Backblech ziehen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.

Puderzucker sieben und mit dem Wasser nach und nach zu einem dickflüssigen Guss verrühren. Etwa ein Drittel abnehmen und mit roter Speisefarbe einfärben. Beide Glasuren in Gefrierbeutel füllen, zunächst von dem Beutel mit dem roten Guss eine kleine Ecke abschneiden und die Mützen auftragen, dann mit dem weißen Guss die Gesichter mit Mützen und Bärten verzieren. Sofort im Anschluss nach Wunsch die Kokosraspel andrücken. Auf den größeren Herzen die Zuckeraugen mit Guss befestigen. Die kleinen Herzen mit Zuckerschrift als Augen verzieren. Für den Mützenbommel Gebäckschmuck an die Mützen drücken. Den Guss fest werden lassen. (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.