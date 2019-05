vor 58 Min.

„Tanzen möcht’ ich“: Salonorchester tritt wieder auf

Die acht Musiker geben nach einer Pause zwei Konzerte im Babenhauser Schloss

Ein Jahr lang hat das Salonorchester Babenhausen pausiert. Im Rahmen der Babenhauser Kulturtage treten die acht Musiker –Christa Hartmann, Gertrud Schabik und Martina Mang (Geige), Stefan Hecht (Cello), Jutta Rothmund (Kontrabass), Robert Hartmann (Akkordeon), Susanne Fischer (Klarinette) und Dominik Herkommer (Klavier) – am Samstag, 25. Mai, und am Sonntag, 26. Mai, im Ahnensaal des Fuggerschlosses auf. Unter dem Leitgedanken „Tanzen möcht’ ich“ entführen sie ihr Publi-kum mit Musik in die 1930er- und 1950er-Jahre. Ihre die Melodien sollen gute Laune versprühen, begeistern und zum Tanzen einlassen. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Für beide Veranstaltungen gibt es keine Karten mehr, teilen die Veranstalter mit. (clb)

