15:30 Uhr

Tasche gerät in Speichen: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Schlagartig blockiert das Vorderrad. Nach dem Unfall in der Platzgasse in Vöhringen muss die 17-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

Schwere Verletzungen hat sich eine junge Fahrradfahrerin am Sonntagabend in Vöhringen zugezogen. Die 17-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Platzgasse in westlicher Richtung unterwegs und hatte eine Tasche an ihren Lenker gehängt. Diese geriet während der Fahrt in die Speichen und blockierte schlagartig das Vorderrad.

Die 17-Jährige wird bei dem Sturz schwer verletzt

Die 17-Jährige kam deshalb zu Fall und verletzte sich. Sie wurde in eine Krankenhaus gebracht, ihre Eltern wurden über den Unfall informiert. (az)

