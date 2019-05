vor 49 Min.

Tatort Pendlerparkplatz: Unbekannter klaut Räder von abgestellten Autos

An den Pendlerparkplätzen an der Autobahn bei Illertissen und Vöhringen wurden von zwei Autos die Räder geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter die alle Räder von zwei geparkten Autos gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Wagen waren auf den Pendlerparkplätzen an den Autobahnanschlussstellen Illertissen und Vöhringen abgestellt. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise in beiden Fällen geht die Polizei von einem Täter aus. Beide Male wurden die Radmuttern gelöst und am Tatort zurückgelassen. Die gestohlenen Räder haben einen Wert von geschätzt 8000 Euro. Da die Fahrzeuge nach dem Entwenden der Räder ohne Sicherung auf dem Boden abgesetzt wurden, dürfte zudem ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

