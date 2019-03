17:30 Uhr

Tattoomesse in Vöhringen fällt diesmal größer aus

Interessierte können sich in Vöhringen ein Tattoo stechen lassen. Dort steht am Wochenende eine Tattoo Convention an.

Rund 80 Tätowierer zeigen am Wochenende im Vöhringer Kulturzentrum, was sie zu bieten haben. Damit ist die Veranstaltung im Vergleich zu 2018 deutlich gewachsen.

Von Felicitas Macketanz

Rund 80 Tätowierer greifen am kommenden Samstag und Sonntag im Vöhringer Kulturzentrum zur Nadel – und werden direkt vor Ort Tattoointeressierte stechen. Erlaubt ist in diesem Fall ganz klar, was gefällt. Denn Tattoos sind längst zu einem Gesellschaftstrend geworden: Immer mehr Blumen-, Tier- und auch Totenkopfmotive zieren heutzutage Menschen unterschiedlicher Altersklassen. Dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird, daran glaubt Jürgen Kuhn.

Er ist Organisator sogenannter Tattoo Conventions, die in ganz Bayern veranstaltet werden. In Vöhringen findet solch eine Messe am Wochenende zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr sei sie schon richtig toll gewesen, sagt Kuhn im Gespräch mit unserer Zeitung. Mehr als 2000 Gäste seien vor Ort gewesen, rund 45 Tätowierer waren an den Ständen.

Tattoo Convention in Vöhringen: Tausende Besucher werden erwartet

Aber am Wochenende wollen er und sein Team noch eine Schippe drauf legen: „Dieses Jahr sind viel mehr Aussteller dabei, als noch 2018.“ Und das nicht ohne Grund: Vergangenes Jahr habe im Kulturzentrum so ein großer Andrang geherrscht, dass die Tätowierer mit ihrer Arbeit teilweise gar nicht hinterher gekommen seien. „Wenn zu viele Besucher kommen und zu wenige Tätowierer da sind, dann passt das Verhältnis nicht mehr“, sagt Kuhn. Deswegen seien diesmal mehr Tattoo-Artisten, wie er sie nennt, dabei.

Zu viele Besucher - zu wenige Tätowierer

Ursprünglich sei Vöhringen übrigens gar nicht als Austragungsort der Tattoo Convention geplant gewesen. Der Veranstalter wollte nach Weißenhorn, doch dort habe es Ärger mit der Stadtverwaltung geben. Das Tattoomesse-Team sei deswegen sogar vor Gericht gezogen. Parallel habe sich Kuhn schon um einen Ersatz-Ort bemüht – und sei auf Vöhringen gestoßen. Zum Glück, wie er rückblickend meint. „Hier in Vöhringen ist die Location super“, so Kuhn. Er sei froh, in der Illerstadt gelandet zu sein. Im Kulturzentrum gebe es eine Showbühne und die vielen großen Fenster seien ebenfalls von Vorteil für die Aussteller. Sollte die Messe weiter wachsen, wäre vielleicht auch die Ratiopharm-Arena ein möglicher Partner für die Organisatoren aus dem Kreis Dillingen. Kuhn zufolge ist die Tattoo Convention in Vöhringen bisher die einzige ihrer Art im Landkreis Neu-Ulm.

Besucher kommen bis aus Isny dorthin, um sich tätowieren zu lassen. Auf Facebook sind schon mehr als 280 Personen an der Veranstaltung interessiert. Geboten werden nicht nur neueste Tattootrends, sondern auch ein buntes Showprogramm. So wird eine Poledance-Europameisterin auftreten, ein Akrobatik-Star aus Spanien ist zu Gast und die schönsten Tätowierungen der Messe werden prämiert. Kinder bis 13 Jahre zahlen keinen Eintritt. Geöffnet ist die Tattoomesse am 9. März von 11 bis 22 Uhr, am 10. März von 11 bis 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem an der Tageskasse.

