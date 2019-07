vor 2 Min.

Tauchen lernen für den Guten Zweck

Wer den Tauchsport ausprobieren will, kann dies diesen Freitag zu Gunsten der Kartei der Not tun.

Wer schon immer Mal Tauchen ausprobieren wollte, hat am Freitag dazu die Gelegenheit – und kann dabei etwas Gutes tun.

Die Tauchschule Memmingen bietet am Freitag im Freibad in Kirchdorf an der Iller ab 9 Uhr ein Schnuppertauchen an. Mitmachen kann, gegen einen kleinen Beitrag von zehn Euro, jeder ab 12 Jahren. Außerdem wird gute Gesundheit vorausgesetzt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Interessierte können den ganzen Tag über spontan im Kirchdorfer Freibad vorbei schauen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf Freitag, den 12. Juli, verschoben.

Die Einnahmen des Tages werden komplett an das Leserhilfswerk unserer Zeitung Kartei der Not gespendet. Die Unkosten, etwa die Befüllung der Sauerstoffflaschen, übernimmt die Tauchschule Memmingen. Die Kartei der Not hilft unbürokratisch Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Spenden an das Leserhilfswerk kommen zu 100 Prozent bei Hilfsbedürftigen an. Das Freibad Kirchdorf spendet außerdem einen Teil der Einnahmen aus seinem Laden an die Kartei der Not. (az)

