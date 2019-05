Tausende Sportler starten in Illertissen durch

Plus Zum zweiten Mal findet die Benefizveranstaltung Run Bike Rock in Illertissen statt. Es wird fleißig gelaufen, in die Pedale getreten und gefeiert. Auch wir waren diesmal mit dem Fahrrad dabei.

Es ist kurz nach 9 Uhr am Sonntag, als sich nahe des Martinsplatzes in Illertissen die Radsportbegeisterten versammeln. Sie alle haben ein Ziel, sie alle wollen das Gleiche: An der Benefizveranstaltung Run Bike Rock teilnehmen – und ihr Bestes geben. Darunter in hinterster Reihe auch ich, der Volontär der Illertisser Zeitung. Die Bedingungen sind bestens. Mein Puls und meine Aufregung steigen aber trotzdem. Schließlich bin ich das erste Mal bei einem Rennen dabei, 38 Kilometer sollen absolviert werden. Unvermittelt setzt sich der Tross plötzlich in Bewegung, es kann endlich los gehen...

Pünktlich zur zweiten Ausgabe der Benefizveranstaltung strahlt die Sonne vom Himmel, immer mehr Menschen kommen auf den Marktplatz, etliche sind in Lauftrikots und Sporthosen zu sehen. „Wir haben großes Glück mit dem Wetter“, sagt Ansgar Batzner, der Mitorganisator der Benefizveranstaltung am Sonntagnachmittag. Im Laufe des Tages kratzen die Temperaturen sogar an der 20-Grad-Marke. „Perfektes Laufwetter“, wie Batzner, der selbst am Halbmarathon teilnimmt, es nennt. „Wobei, gegen Ende war es mir sogar fast ein bisschen zu warm.“

Andrang bei Run Bike Rock in Illertissen ist riesig

Der Andrang bei Run Bike Rock ist auch in diesem Jahr wieder riesig. 3285 Sportler machen diesmal mit – rund 1000 mehr als im vergangenen Jahr. Der jüngste Teilnehmer ist sechs Jahre alt, der älteste, ein 83-Jähriger, überquert beim Zehn-Kilometer-Lauf die Ziellinie. „Das ist natürlich schon eine Wahnsinnsleistung“, sagt Batzner. Und es zeigt: Run Bike Rock ist eine Veranstaltung für Menschen aller Altersklassen. Aus insgesamt zwölf Disziplinen können die Sportler schließlich ihre passende auswählen.

Margit Prinz hat sich für fünf Kilometer Walken entschieden. „Ich werde im nächsten Jahr sicher wieder mitmachen. Schon allein, weil es für einen guten Zweck ist.“ Besonders angetan hat es der 59-Jährigen die Atmosphäre rund um den Marktplatz. „Die ist bombastisch.“ Mit Twive on the rocks, C.H.A.M, der Sonic Boom Band, Toxic Blue und Sullom Drive sorgen dort fünf Rockbands aus der Region für gute Stimmung. Die Menschen feiern den ganzen Tag mit, die Illertisser Innenstadt wird regelrecht zu einer Partymeile. Auch Essen und Getränke sind an Ständen zu haben.

Hier finden Sie weitere Bilder zu der Veranstaltung:

173 Bilder Benefiz-Event Run Bike Rock Bild: Alexander Kaya

Besonders freut sich Batzner, dass auch in diesem Jahr wieder viele Kinder mitlaufen. Insgesamt sind rund 1180 Schüler dabei, die meisten, 150, kommen von der Grund- und Mittelschule Buch. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass junge Leute den Spaß am Laufen finden“, so Batzner. Aus einem Umkreis von 20 Kilometern um Illertissen seien nahezu alle Schulen vertreten.

Am Nachmittag – nachdem die Wettkämpfe beendet sind, wirkt Batzner gelöst. „Tolles Wetter, gute Musik – es macht einfach nur Spaß, hier zu sein.“ Hinter Run Bike Rock stecke ein enorm hoher Aufwand und es sei schön zu sehen, dass sich dieser letztendlich auszahlt. 385 Helfer sind laut Batzner beteiligt, darunter mehr als 100 Feuerwehrmänner und -frauen, Polizisten und Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuz.

Illertisser Vereine packen kräftig mit an

Und auch die örtlichen Vereine packen kräftig mit an. Schließlich sei von Anfang an die Grundidee gewesen, ein Gemeinschaftsevent in Illertissen zu schaffen: „Und das ist uns auch gelungen, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vereinen funktioniert prima“, sagt er. Die gute und aufwendige Organisation zeigt sich auch während des Radrennens. Viermal wurde ein Rundkurs durchs Rothtal durchfahren, der unter anderem über die gesperrte Staatsstraße 2018 in Richtung Buch führt. Die Gefahr, falsch abzubiegen besteht allerdings auch für Ortsunkundige nicht: An jeder Abzweigung stehen Mitarbeiter des Helferteams, die den Teilnehmern mit roten Fähnchen den richtigen Weg weisen.

Ein paar kleinere Probleme gibt es laut Batzner jedoch schon. „Das ist aber normal bei einer Veranstaltung in dieser Größenordnung.“ Bei einem Schülerlauf sei eine Abzweigung offenbar nicht deutlich genug gekennzeichnet. Außerdem hätten die Rettungsdienste einiges zu tun. „Bei solchen Sportveranstaltungen wird es leider immer Verletzte geben“, sagt Batzner. 17 Sportler müssen an diesem Sonntag (bis zum frühen Nachmittag) behandelt werden, meist handele es sich um kleinere Blessuren wie Schürfwunden. Drei Personen müssen jedoch mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden, so Andreas Lazarek vom Organisationsteam.

Auch im kommenden Jahr wird Run Bike Rock stattfinden

Fest steht aber schon jetzt: Auch im kommenden Jahr wird Run Bike Rock nach Illertissen zurückkehren. „Das Konzept kommt einfach super an“, sagt Batzner. Und in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern werde man es weiter optimieren. „Sie haben die Möglichkeit, anhand von Fragebögen uns Feedback zu geben.“ Und die Einnahmen, die für soziale und karitative Zwecke gespendet werden, sollen laut Batzner die 16 500 Euro aus dem vergangenen Jahr deutlich übersteigen.

Es ist ungefähr halb 11, als ich eine Stunde und 18 Minuten nach dem Start wieder Richtung Martinsplatz einbiege und kurz darauf die Ziellinie überquere. Geschafft! Am Ende ist es der 72. Platz – doch das Ergebnis ist zweitrangig. Denn bei Run Bike Rock steht der Spaß im Vordergrund – und den hatte ich.

Vor einer Woche trafen sich die Nobelkarossen in Illertissen - auch da war einiges los. Mehr dazu, lesen Sie hier:

Auf dem Illertisser Markplatz locken röhrende Motoren tausende Besucher an