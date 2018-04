vor 35 Min.

Tausende stöbern auf dem Ökomarkt

Auf dem Schrannenplatz war am Samstag einiges los. Zwischen vielen Pflanzen und Accessoires war vor allem von einem bedrohten Tier die Rede.

Von Jonathan Mayer

Endlich ist der Frühling auch in unserer Region angekommen. Das schöne Wetter nutzten Tausende, um am Samstag den Öko- und Regiomarkt in Illertissen zu besuchen. Henning Tatje vom Stadtmarketing gab sich nach der Veranstaltung dementsprechend zufrieden: Mehr Gäste als bei der gleichen Veranstaltung im Vorjahr, schätzte er. Insgesamt seien Tatje zufolge rund 5000 Interessierte am Schrannenplatz gewesen, was auf das gute Wetter zurückzuführen sei. Aber auch ein bestimmtes Thema lockte wohl viele Besucher an: Die Biene stand im Mittelpunkt der Veranstaltung, schließlich sinkt die Anzahl der Bienenbestände.

Was können Gartenbesitzer tun, um Bienen zu helfen? Eine mögliche Antwort auf diese Frage bot sich am Stand des Kreisimkerverbands Neu-Ulm. Dort informierten die, die sich am besten mit den Tieren auskennen. Ernst Häderer vom Imkerverein sagte: „Auch in Privatgärten wird zu viel Spritzmittel verwendet.“ Das sei schlecht für die Tiere, die wegen der chemischen Stoffe oft die Orientierung verlieren würden. Außerdem müssten Gärten wesentlich vielfältiger gestaltet werden. Deswegen gab es für die Besucher am Stand des Imkervereins auch kleine Päckchen mit Saatgut. „Die Pflanzen, die da rauskommen, locken dutzende Insekten an“, erklärte Häderer.

Damit es den Bienen zumindest in der Region wieder besser geht, hat sich die Stadt Illertissen einer deutschlandweiten Initiative angeschlossen. Mit „Illertissen summt“ sollen die Bestände gerettet werden (wir berichteten). Susanne Schewetzky vom Kulturamt der Stadt informierte die Besucher über die unterschiedlichen Vorhaben der Kommune: „Wir haben bereits viele Bienenflächen ausgeschrieben“, sagte sie. Das sind oft Wiesen, die bewusst längere Zeit nicht gemäht und mit vielen unterschiedlichen Arten bepflanzt werden, damit sich dort Insekten niederlassen. „Jetzt suchen wir freiwillige Helfer, die die Bienenflächen zusammen mit der Stadt pflegen.“

Den ersten Schritt für eine bienenfreundlichere Stadt machte am Samstag die AG Schulgarten der Erhard-Vöhlin-Mittelschule in Illertissen. Die Schüler bauten ein Insektenhotel. Das hausähnliche Konstrukt soll später einmal am Illertisser Bienenweg stehen. Der Schüler Samuel Botzenhardt erklärte, worauf es beim Bau ankommt: „Wir füllen das Hotel mit unterschiedlichen Materialien, damit sich Waldbienen und Wespen darin wohlfühlen.“ Dazu gehören unter anderem gelöcherte Hölzer und Dachziegel, Stroh und verschiedene Sträucher.

Insekten sind aber nicht nur für die Pflanzen wichtig. Auch andere Tiere brauchen sie als Nahrungsquelle zum Überleben. So zum Beispiel Fledermäuse. Die Gemeinschaft für Fledermausschutz Neu-Ulm informierte an ihrem Stand über das Tier. Wie Benjamin Mayer sagte, seien die fliegenden Säugetiere gute Schädlingsbekämpfer: „Eine Fledermaus frisst in einer Nacht ihr eigenes Körpergewicht an Insekten“. Mit einem sogenannten Singstift konnten Kinder wie Erwachsene außerdem den unterschiedlichen Tönen, die die Fledermäuse bei der Echo-Ortung abgeben, lauschen. „Eigentlich ist die Tonfrequenz zu hoch für das menschliche Ohr, aber mit einem Detektor kann man das für den Menschen übersetzen“, erklärte Tierschützer Wolfgang Gaus. Für die Fledermausschützer war der Markt eine Premiere. Und auch die Gemeinschaft zum Schutz der Fledermäuse werde erst am heutigen Montag offiziell im Landratsamt gegründet, so Gaus.

Um aber Bienen wirklich retten zu können, werden Pflanzen gebraucht und diese wiederum können etwa durch Düngemittel unterstützt werden. Am Stand von „Plan B.eet“ zeigte der Biologe Steve Lindner eine ökologische Alternative zu den herkömmlichen Mitteln. Wie er sagte, besteht die schwarzfarbene Flüssigkeit aus Pflanzenkohle und gutartigen Bakterien. Das Düngemittel diene so als zusätzlicher Nährstoffspeicher für Pflanzen.

Tausende Besucher waren auf dem Schrannenplatz unterwegs. So auch das Ehepaar Döhrmann aus Senden. „Die vielen unterschiedlichen Themen gefallen mir sehr gut“, sagte Peter Döhrmann. Und seine Frau Lidwina fügte hinzu: „Der ökologische Aspekt ist uns sehr wichtig, vor allem der Bienenschutz.“ Denn auch sie würden das Summen der Insekten in ihrem Garten vermissen. Parallel zum Öko- und Regiomarkt fand heuer wieder „Kraut und Krempel“ an der Jungviehweide statt. Was dort geboten war, lesen Sie auf

