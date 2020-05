vor 33 Min.

Tausende von Jahren zurück: Die Premiere der „Zeitreise“

Die Metallstelen stehen schon, am Mittwoch werden auch die Tafeln darauf montiert: Dann kann man sich auf dem barrierefreien Rundweg auf eine Zeitreise durch die Geschichte Bellenbergs begeben.

Plus Die „Zeitreise durch Bellenberg“ wird am Mittwoch, 27. Mai, installiert. Der Rundweg führt durch die vielfältige, weit zurückreichende Geschichte der Stadt.

Von Regina Langhans

Die Stelen für den historischen Rundweg durch Bellenberg stehen bereits. Noch sind die Metallpulte in Rostoptik leer, doch allein schon die 14 ausgewählten Standorte machen neugierig, was es aus der Ortschronik über sie zu erzählen gibt. Denn in Bellenberg finden sich Spuren lange vergangener Zeiten - sogar aus vorchristlichen Epochen.

