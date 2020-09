25.09.2020

Taxi prallt gegen Schulbus

An der Einmündung der Werner-von-Siemens-Straße in die Illerzelller Straße hat am Donnerstagnachmittag ein Taxi einen Schulbus touchiert.

Zwei Jugendliche und ein Autofahrer werden bei einer Kollision bei Illerzell leicht verletzt

Von Vo Wilhelm Schmid

Ein Schulbus, in dem sechs Jugendliche saßen, ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einen Unfall zwischen Illerzell und Vöhringen verwickelt gewesen. Der Bus wollte von der Werner-von-Siemens-Straße nach links in die Illerzeller Straße in Richtung Vöhringen abbiegen. Dabei prallte ein Taxi gegen das Fahrzeug.

Nach ersten Informationen der Polizei ging der Unfall noch glimpflich aus: Glücklicherweise wurden lediglich drei Menschen leicht verletzt, zwei Jugendliche aus dem Bus und der Taxifahrer. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Unter Missachtung der Vorfahrtsregeln war der Bus nach Angaben der Polizei in die Illerzeller Straße eingefahren. Der Abbiegevorgang war aber schon weit voran geschritten, als das von Süden kommende Taxi ankam. Es kollidierte mit dem hinteren Teil des Fahrzeugs. Das Auto geriet dabei ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Glück im Unglück hatten nicht nur die Insassen des Busses, sondern auch der Taxifahrer: Der Wagen schrammte an einer Verkehrsinsel vorbei, auf der auch eine Straßenlaterne steht.

Das Taxi wurde bei dem Unfall total beschädigt, auch der hintere Teil des Schulbusses weist Schäden auf. Wie hoch die Schadenssumme liegt, konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht abschätzen.

