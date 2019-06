vor 16 Min.

Teenager stürzt von Longboard, Autofahrer kümmert sich nicht

Von einem Longboard ist ein Teenager in Babenhausen gestürzt - offenbar nicht aus eigenem Verschulden.

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Unfallflucht in Babenhausen entgegen.

Ein Jugendlicher ist in Babenhausen von seinem Longboard gestürzt, weil ein Auto kurz vor ihm eingeschert ist. Dessen Fahrer ist einfach weitergefahren, ohne sich um den 15-Jährigen zu kümmern.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am frühen Montagabend. Der Teenager war mit dem Longboard an der Tiroler Straße in Richtung Rechbergstraße unterwegs. Kurz vor einer Rechtskurve wurde er von einem grauen Auto überholt, das kurz vor ihm einscherte und abbremste. Durch das Manöver kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer beging Unfallflucht. (az)

Kontakt: Die Polizei Memmingen nimmt Hinweise unter Telefon 08331/100-0 und 08333/2280 entgegen.

