Teile des Mühlbach-Ufers in Kettershausen sind jetzt begehbar

Dieser Uferbereich des Mühlbachs in Kettershausen wurde unter anderem abgeflacht und ist jetzt frei zugänglich. Wie das Bild zeigt, lädt das stellenweise niedrige Wasser am Ufer auch zum kühlen Fußbad ein.

Bereiche an dem Gewässer in Kettershausen wurden renaturiert.

Von Zita Schmid

Ein Uferbereich des Mühlbachs in Kettershausen wurde vor Kurzem renaturiert – und somit „aufgehübscht". Der rund 700 Quadratmeter große Abschnitt liegt an dem Gewässer in Richtung Kettershauser Baggersee und ist eine gemeindliche Fläche. Dort, wo vorher wilde Ablagerungen – vor allem Grünabfall – den Zugang zum Bach versperrten, ist das Wasser jetzt ohne Probleme erreichbar. Der Uferbereich wurde dafür abgeflacht. Am Bachrand sorgen nun große, eingesetzte Flusssteine für ein beschauliches Wasserspiel und zusätzliche kleine Strömungen. Eine Bank lädt zum Verweilen ein.

Ufer lädt zum Fußbad ein

„Die Idee ist im Gespräch entstanden", erklärt hierzu Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Genauer gesagt im Austausch zwischen ihr und dem Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Kempten, Max Leinauer. Die Gemeinde musste für die Beseitigung der Ablagerungen sorgen. Das WWA habe dann die übrigen Kosten für die Renaturierung des Uferbereichs am Mühlbach, der einen Seitenarm der Günz darstellt, übernommen. Auch die Sitzbank stammt vom Wasserwirtschaftsamt. Der örtliche Raiffeisenmarkt sponserte die Samen für eine Blühfläche. Eine Familie aus Bebenhausen, die beim Ortstermin zufällig am Bach war, zeigte sich begeistert. Der Sohn nahm dann auch gleich ein Fußbad im Bach.

