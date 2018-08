00:33 Uhr

Teilnehmerrekord beim Ferienspaß in Buch

Der Ferienspaß in Buch war ein voller Erfolg. Etliche Kinder haben daran teilgenommen und auf einem Plakat unterschrieben.

Die Aktionstage im Rothtal wurden so gut angenommen wie noch nie. Was geboten war

Von Dorothea Brumbach

Einen neuen Rekord haben die 167 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren aufgestellt, die sich beim Ferienspaß in Buch angemeldet hatten. Dieser wurde – wie die Jahre zuvor – von den Gemeinden Buch, Unterroth und Oberroth, in Kooperation mit dem Kreisjugendring Neu-Ulm, angeboten. Die Rothtalhalle wurde in ein Ferienparadies verwandelt. Dafür sorgten nicht zuletzt die Teamleiterinnen Paula Konrad, Annika Koch und 17 motivierte Ferienspaß-Betreuer, die ein abwechslungsreiches Programm anboten.

Handwerkliches Geschick war beim Hüttenbau gefragt. Auf dem Bauspielplatz am Schulhof in Buch konnten sich die Jugendlichen, unter Aufsicht von zwei Betreuern, ihr Eigenheim selbst zusammenzimmern. Sie schufen einen kleinen Wolkenkratzer, vor dem sich die Baumeister stolz präsentierten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen versammelten sich die Kinder auf dem Bucher Sportplatz zur Lagerolympiade, an der 14 unterschiedliche Parcours durchlaufen werden mussten. Doch wegen der Hitze entschieden sich die Helfer spontan die Olympiade mit einer kühlen Wasserschlacht zu beenden. Der Sieger wurde nach Absprache ausgelost, schöner konnte dieser Wettkampftag nicht enden.

Viele Bastel-, Koch- und Tanzangebote rundeten das Ferienprogramm ab. Wer Lust hatte, verwandelte sich in einen Artisten und trat als Künstler im Ferienzirkus auf. Der Ferienspaß aus Senden organisierte außerdem ein Fußballturnier. Aus Buch nahmen zwei Teams daran teil und belegten mit dem zweiten und dritten Platz die vorderen Ränge. „Die jährlich ansteigenden Anmeldungen und das positive Feedback der Kinder und Eltern bestätigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben,“ sagte Mitorganisatorin Paula Konrad nach den Ferienspaßtagen. Daher wird es auch im nächsten Jahr eine Woche voller Spaß und Unterhaltung für die Kids in den Sommerferien geben.

