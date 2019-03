vor 41 Min.

Telefonbetrüger halten die Polizei weiterhin auf Trab

Immer wieder haben Betrüger am Mittwoch in Vöhringen und Bellenberg versucht, Beute zu machen. Zum Glück ohne Erfolg.

Schon wieder haben Telefonbetrüger in der Region ihr Glück versucht und im Laufe des Mittwochs bei mindestens 16 Bürgern angerufen. Denn 16 Anzeigen gingen bei der Polizei Illertissen ein. Diebe stehlen Zigaretten aus Vöhringer Laden und laufen davon

Betrüger sprechen von festgenommenen Einbrechern

In zwölf Fällen gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und erzählte die bekannte Legende von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft, welche die Adresse der Angerufenen bei sich hatten. In vier Fällen war ein vermeintlicher Enkel am anderen Ende der Leitung. Hier wurde eine Notlage vorgespiegelt, weshalb man dringend Geld benötigen würde. Alle Geschädigten erkannten die Betrugsmasche glücklicherweise rechtzeitig und beendeten die Telefonate. Ein Schaden entstand somit nicht. Die Betrüger kontaktierten vor allem Senioren aus Vöhringen und Bellenberg. (az)

