17.12.2018

Telefonleitungen liegen in Illertissen lahm

In Illertissen kam es am Wochenende zu Störungen in der Festnetztelefonie. Auch die Internetverbindung war teilweise davon betroffen.

Am Wochenende kam es zu Ausfällen in der Festnetztelefonie und des Internets

Wer am Wochenende im Raum Illertissen telefonieren, E-Mails schreiben oder im Internet etwas nachschauen wollte, hatte oft keine Gelegenheit dazu. Denn seit der Nacht zum Samstag waren im Vorwahlbereich 07303 vielfach die Festnetz-Telefonie sowie das DSL-Netz gestört. Dies betraf vor allem Kunden von 1&1, aber auch bei Telekom und Vodafone wurden Ausfälle gemeldet.

Wer von Illertissen aus anrufen wollte, bekam meistens nur das Besetztzeichen. Wer andersherum, also von außen, nach Illertissen telefonierte, hörte oft nur, dass „dieser Anschluss vorübergehend nicht erreichbar“ sei. Das Einzige, was funktionierte, waren die Handynetze. Auf Nachfragen bei den Anbietern wurde etwa bei 1&1 bestätigt, dass eine „Großraumstörung“ in Illertissen vorliege, die von der Telekom am Samstag um 00.47 Uhr an 1&1 gemeldet worden sei. Zuständig sei aber die Telekom als Leitungsbetreiber. Vodafone-Kunden erhielten die Auskunft, dass die Störung „bis 21. Dezember um 5 Uhr“ dauern werde. Das teilte ein betroffener Kunde unserer Redaktion mit.

Bei der Telekom hieß es dagegen, dass man überhaupt nichts von einer Störung wisse und keine Störungsmeldung an 1&1 gegangen sei.

Bis zum Redaktionsschluss am Sonntagabend war noch nicht klar, wie lange die Telefonstörung andauern wird. (wis)

