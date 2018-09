10:00 Uhr

Tempo 30 in Bellenberg: Da scheiden sich die Geister

Die Tempo-30-Zonen in Kaufering, wie hier in der Kolpingstraße, werden nach wie vor von vielen Bürgern kritisch gesehen.

In Bellenberg sehen sich Autofahrer von der Tempobeschränkung für Lastwagen behindert.

Von Regina Langhans

Seit diesem Frühjahr heißt es für den Schwerlastverkehr auf der Staatsstraße 2031 innerhalb von Bellenberg „runter vom Gaspedal“: Die tonnenschweren Fahrzeuge dürfen sich nur noch mit 30 Stundenkilometern durch den Ort bewegen. Das gefällt nicht allen Verkehrsteilnehmern – wenn sie hinter solchen Lastern im gedrosselten Tempo durch den Ort schleichen müssen. Denn ihnen ist – wie innerorts üblich – Tempo 50 erlaubt.

Da ist es für sie wohl auch kein Trost, dass die 30er Regelung zeitlich begrenzt ist, wie Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller auf Nachfrage sagt. Denn sobald die vom Albtunnelbau herrührenden Lehmfuhren über die Staatsstraße enden, würde für alle Verkehrsteilnehmer wieder Tempo 50 gelten.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat für die von Lehmtransporten belastete Ortsdurchfahrt beim Landratsamt eine Beschränkung auf 30-Stundenkilometer beantragt und bewilligt bekommen. Damit würden alle gut zurechtkommen, sagte Bürgermeisterin Vogt-Keller. „Irgendwelche Beschwerden habe ich bislang nicht gehört“, sagte sie. Im Gegenteil. Eine Anwohnerin habe den langsam dahinrollenden Verkehr ausdrücklich gelobt.

Positive Erfahrungen würden auch im direkt an der Ortsstraße liegenden Rathaus gemacht, sagt die Bürgermeisterin: „Im Vergleich zu vorher ist der Lärmpegel deutlich gesunken.“ Und was das erzwungene Langsamfahren betreffe – das sei bei einem normal dichten Verkehr – nicht wie jetzt in der Ferienzeit – gar nicht anders möglich.

