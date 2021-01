15.01.2021

Tempo-Bremse für Hirtengasse in Babenhausen

Bauausschuss will verkehrsberuhigten Bereich einrichten

Nach längerer Debatte hat der Babenhauser Bauausschuss beschlossen, in der Hirtengasse einen verkehrsberuhigten Bereich einzurichten. Die Entscheidung fiel knapp, denn wie so oft beim Thema Tempo-Bremsen für den Verkehr in Babenhausen wurden im Gremium Argumente für und wider vorgebracht. In einer weiteren Straße, für die ebenfalls ein privater Antrag auf Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs vorlag, bleibt hingegen alles beim Alten: im Magnusweg.

Zunächst einmal gab es Straßenverkehrsunterricht für die Mitglieder des Bauausschusses. Der Sachbereichsleiter Verkehr der Polizeiinspektion Memmingen war zu Gast und erklärte die Unterschiede zwischen Spielstraße, Tempo-30-Zone & Co. Zudem nannte er die Voraussetzungen für derartige Verkehrsgestaltungen. Dann wurde es konkret: Ein privater Antrag, der vor Jahren eingereicht worden war, kam auf den Tisch. In der Hirtengasse sollte demnach ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen. Die dafür erforderlichen baulichen Veränderungen böten sich heuer an, so Bürgermeister Otto Göppel (CSU), weil in der Hirtengasse ohnehin Arbeiten anstünden. In diesem Zuge könnten etwa die Einfahrtsbereiche von der B300 und der Straße Am Anfall gepflastert werden. Mehrere Räte fragten nach den Mehrkosten. „Das ist wahrscheinlich Geld, das wir für anderes in Babenhausen mehr brauchen könnten“, sagte Martina Gleich (JWU). Ihr Fraktionskollege Quirin Rothdach befürchtete, dass bei einem positiven Beschluss künftig viele private Anträge für „Straßen vor der Haustür“ eingehen könnten – ohne, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung objektiv gesehen notwendig wäre. Letztlich entschied das Gremium mit fünf zu vier Stimmen für einen verkehrsberuhigten Bereich und eine Aufhebung der Einbahnstraßenregel in der Hirtengasse. Mehrheitlich abgelehnt wurde dagegen der Antrag, auch den Magnusweg zur verkehrsberuhigten Zone zu machen – zumal nicht alle Anwohner dies wünschten, so Göppel. Angesichts der Sackgasse bestehe zudem „eine andere Situation“. (stz)

