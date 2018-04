vor 40 Min.

Tennisabteilung ohne Nachwuchssorgen

In Illerberg üben viele junge Menschen den Ballsport aus. Auch finanziell steht die Gruppe gut da

Über ein aktives sportliches Vereinsleben berichtete Jürgen Herzog, Leiter der Tennisabteilung im Spiel- und Sportclub Illerberg. Stolz kann die Abteilung auf ihre Jugendarbeit sein. Denn von 215 Mitgliedern sind 61 unter 20 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von nahezu 30 Prozent. Und auch finanziell sei die Abteilung gut aufgestellt, so Herzog. Der vierte Tennisplatz sei nach sieben Jahren vollständig bezahlt. Damit ist die Abteilung schuldenfrei.

Das dies so ist, verdanke man dem eigenen Engagement und der Unterstützung durch die Stadt Vöhringen, den Landkreis, den Bayerischen Landessportverband und den eingegangenen Spenden. Immerhin hatte der Bau des vierten Platzes und die Neuverlegung der Platten eine Investitionssumme von 61500 Euro erfordert.

Das vergangene Tennisjahr begann mit der Teilnahme am Neunmeter-Turnier der Fußballabteilung und am Stockerturnier des Sportclub Vöhringen im Sportpark. Im Anschluss an die Verbandsrundenspiele stand mit den Vereinsmannschaften im Juli ein weiterer Saisonhöhepunkt an. Die Spiele wurden über einen Zeitraum von 14 Tagen von Jugendlichen und Erwachsenen gleichzeitig ausgetragen. Die Beteiligung sei bei der Jugend wie auch bei den Erwachsenen erfreulich hoch gewesen, sagte Herzog. So konnten in fast allen Altersklassen Wettkämpfe ausgetragen werden. Auch Doppel- und Mixdisziplinen hatten ein großes Teilnehmerfeld. Dass sich zahlreiche Zuschauer zu den Matches einfanden, zeige auf, wie interessant auch lokaler Tennissport sein könne.

Im August wurde zum dritten Mal das bei den Jugendlichen beliebte Tenniscamp durchgeführt, berichtete Herzog. 20 Mädchen und Buben nahmen daran teil, die wiederum von zehn Jugendlichen betreut wurden. Nach Spiel und Spaß gab es abends Lagerfeuerromantik.

Rolf Idler und Julian Walcher sprachen über die Verbandsrundenspiele. Es gab drei Meistertitel für die Bambini U12, die Mädchen U16 und die Damen. Die Bambini wurden Meister in der Bezirksklasse 2, die Mädchen erreichten ungeschlagen Platz 1 in der Bezirksklasse und in der Kreisklasse schafften die Damen den 1. Platz und stiegen in die Bezirksklasse 2 auf.

Aber auch die Ergebnisse der Herren können sich sehen lassen. Zweite Plätze erreichten die Mannschaften Herren 2 und die Herren 50. In diesem Jahr sind in der Verbandsrunde acht Mannschaften des SSV vertreten. (ub)