„Terror-Alarm“ im Espach-Theater

Im vergangenen Jahr führten Akteure des Memminger Landestheaters in Babenhausen Kleists Ritterschauspiel „Das Käthchen von Heilbronn“ auf.

Das Memminger Landestheater Schwaben gastiert ab Januar wieder in Babenhausen. Die Zuschauer dürfen sich auf Brecht und Science-Fiction freuen.

Von Claudia Bader

Bis zur ersten Aufführung im Januar ist es noch eine Weile hin – trotzdem dürfen sich Theaterfreunde aus Babenhausen und Umgebung bereits auf das neue Abo im Theater am Espach freuen. Denn der Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales um Claudia Schäfer hat wieder einige Stücke gewählt, die Abwechslung und Unterhaltung versprechen. Die Schauspieler des Memminger Landestheater Schwaben (LTS) werden sie gewohnt professionell auf die Bühne bringen.

Mit dem Songdrama „Ewig Jung“ von Erik Gedeon in einer Inszenierung von Peter Kesten wagen LTS-Akteure am Sonntag, 5. Januar, um 19.30 Uhr einen Blick in die Glaskugel und entführen ins Jahr 2050: Sechs hochbetagte Mitglieder des jetzigen Schauspielensembles haben ihr ehemaliges Theater als Altersresidenz erkoren. Regelmäßig durchleben sie auf der Bühne noch einmal ihre großen Rollen und betreiben Kantinen-Klatsch und Tratsch. Zwischenmenschliche Dramen und alte Liebeleien werden vertieft und virile Visionen für die Zukunft entworfen. Mit nicht erloschenem musikalischem Gespür, aber einigen skurrilen Angewohnheiten sowie mit Sangeslust und lang gepflegten Animositäten widmen sie sich den Evergreens der 60er, 70er, 80er und 90er und den Songs von heute. Allerdings verdirbt ihnen ihre strenge Altenpflegerin den Spaß und quält sie mit Ausführungen über die Vergänglichkeit allen Seins.

„Mutter Courage und ihre Kinder“ wird im Babenhauser Espach-Theater aufgeführt

Am Samstag, 25. Januar, bringen die LTS-Akteure mit der Satire „Demut vor deinen Taten Baby“ von Laura Naumann ab 19.30 Uhr Spannung und Nervenkitzel auf die Bühne: Bettie, Mia und Lore sind auf dem Damenklo eines Flughafens, als Terroralarm ausgelöst wird. Die gemeinsam zu überstehende Todesangst schweißt sie zu Freundinnen fürs Leben zusammen. Als die Entwarnung kommt, bemerken sie das wohlige Gefühl, gerade noch einmal davongekommen zu sein. Und plötzlich ist die Idee da: Als weibliches Überfallkommando täuschen die drei Anschläge in Discos und Supermärkten vor, um den vermeintlichen Opfern das gleiche Glücksgefühl zu bescheren wie ihnen. Da das Konzept aufgeht, kauft die Regierung die Idee ab. Die Stimmung im Land steigt und der Leichtsinn macht sich breit. Als das Wirtschaftssystem zu kollabieren droht, soll das Trio, diesmal mit einem echten Anschlag, die Menschen an den Ernst des Lebens, Versicherungen und Rücklagen erinnern.

Mit der Aufführung „Mutter Courage und ihre Kinder“ dürfen die Besucher am Samstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr eine von Pia Richter inszenierte Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg erleben. Bertolt Brechts berühmte Parabel zeigt eine Gesellschaft, die sich den tödlichen Gesetzen des Marktes unterwirft. Darum geht es: Der Krieg ernährt Mutter Courage und ihre Kinder. Er ist ihr Geschäft und ihr Verhängnis. Als Marketenderin zieht sie mit ihren drei Kindern und dem Planwagen den Truppen des Dreißigjährigen Kriegs quer durch Europa hinterher und macht Geschäfte auf Kosten der Menschlichkeit. Schillernd behauptet sich Mutter Courage als moderne Geschäftsfrau in einer rauen Männerwelt. Aber gegen die Gesetze des Krieges kommt auch sie nicht an: Alle Versuche, ihre Kinder vom Räderwerk des Grauens fernzuhalten, scheitern.

Tickets: Der Gesamtpreis für das Theaterabo 2020 mit drei Aufführungen beträgt 25 bis 30 Euro. Karten gibt es bei Textil Kast in Babenhausen, Telefonnummer 08333/93246.

