Testpflicht an Schulen: Auch im Landkreis Neu-Ulm protestieren Eltern

Plus Es gibt bayernweit scharfe Kritik an der Corona-Testpflicht an Schulen. Wie sieht es damit im Landkreis Neu-Ulm aus? Zwei Schulleiter berichten.

Seit Montag gilt die Testpflicht für bayerische Schülerinnen und Schüler, die sich im Rahmen von Präsenz- sowie Wechselunterricht oder in der Notbetreuung an ihrer Schule aufhalten. An dieser Maßnahme gab es in den ersten Tagen bereits vielfach Kritik. So haben der Landeselternverband Bayerischer Realschulen und des Bayerischen Elternverband einen Brief an Ministerpräsident Markus Söder geschrieben, in dem sie fordern, dass Schulen keine Testzentren sein dürften.

Testpflicht: Sendener Grundschule bekommt dubiose Post

In der Region gab es ebenfalls Protestaktionen. So hatte beispielsweise die Bürgermeister-Engelhart-Grundschule in Senden am Montagmorgen ungewöhnliche Post im Briefkasten. Die Rektorin Christine Kröner fand ein DIN-A4-großes Flugblatt mit einem rotem Rechteck versehen und der Aufforderung "Nein zur Testung" und "Lasst unsere Kinder in Ruhe". Zwei rot eingefärbte Teststäbchen aus Watte lagen auch dabei. Ob Eltern, Corona-Kritiker aus den Reihen der Querdenker oder jemand ganz anderes hinter dem Schreiben stecken, ist unbekannt. Es wurde anonym bei der Schule abgeben. Andere Sendener Grundschulen hatten allerdings kein solches Schreiben erhalten.

Corona an Schulen: Unterallgäuer Landrat fällt mit kritischem Post auf

Der Landrat des Nachbarlandkreises Unterallgäu, Alex Eder, hatte sich in den sozialen Medien ebenfalls kritisch zur Testpflicht geäußert. Eder fällt nicht zum ersten Mal mit extremen Einstellungen in Bezug auf die Pandemie auf. Er beschreibt dabei mit eindringlichen Worten das Testen im Klassenzimmer als potenziell traumatisches Erlebnis für ein Schulkind. Der Leiter des dortigen Schulamtes, Bertram Hörtensteiner, weist solche Schilderungen allerdings als "Horrorszenarien aus dem Reich der Fantasie" zurück. Die Lehrkräfte seien durchaus in der Lage, mit der Situation umzugehen, selbst wenn ein Kind ein positives Ergebnis erhält. Eders Text weist überdies deutliche Parallelen zu bereits vorher im Internet kursierenden Nachrichten und Posts auf. Er gibt aber an, ihn selbst verfasst zu haben.

Ansgar Batzner leitet das Neu-Ulmer Schulamt. Er sagt, auch im Landkreis Neu-Ulm gebe es Schüler beziehungsweise Eltern, die die Testpflicht vehement ablehnten. "Das sind aber Einzelfälle. Weit über 95 Prozent der Eltern stehen hinter der Testpflicht." Zum Corona-Test gezwungen werde aber niemand. Den Eltern steht es frei, ihre Kind zu Hause zu lassen. Doch die Schulpflicht müsse trotzdem erfüllt werden, indem das Kind Angebote des Distanzunterrichts oder Distanzlernens wahrnimmt, heißt es laut Batzner in der entsprechenden Vorgabe des Kultusministeriums. "Einen Anspruch auf ein bestimmtes Angebot haben diese Schüler dann aber nicht", sagt Batzner. Dieselbe Möglichkeit haben auch Schüler, die bei aus Angst vor Ansteckung nicht in die Schule kommen wollen.

Auch Erstklässler kommen mit dem Schnelltest klar

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis seit Freitag höher als 100 ist, sind bislang nur wenige Schüler von der neuen Testpflicht betroffen. Denn Inzidenz über 100 bedeutet für den Schulbetrieb: Grundsätzlich nur die Abschlussklassen, an Gymnasien die gesamte Oberstufe und die vierten Jahrgangsstufen der Grundschulen dürfen zum Unterricht in die Schule. Dazu kommen noch die Kinder in der Notbetreuung, wie beispielsweise an der Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen. Silvia Lang ist dort Rektorin. Sie zieht bislang eine positive Bilanz. Sorgen, jüngere Kinder seien mit dem Selbsttest überfordert, kann sie entkräften. Auch bei den Erstklässler, die sich in der Notbetreuung selbst testen mussten, sei es besser gelaufen als erwartet, sagt Lang.

Der Rektorin war von Anfang an wichtig, den Kindern mögliche Ängste vor dem Test zu nehmen. Und zwar nicht nur vor dem eigentlichen Test, sondern auch davor, dass ein Testergebnis positiv sein könnte. "Wir haben erklärt, dass ein positiver Schnelltest nicht unbedingt bedeutet, dass man Corona hat, und auch, dass die Krankheit bei Kindern nur selten schwer verläuft", berichtet Lang. Mit dem Vergleich zu Schulnoten, bei denen man ja auch nicht herumerzählt, was der Banknachbar bekommen hat, haben die Lehrer den Kindern verdeutlicht, dass Testergebnisse sensible Daten seien.

Wie bei der Einführung der Maskenpflicht ist die Verunsicherung, vor allem bei den Erwachsenen, am Anfang groß. Doch auch da hätten sich die Kinder schneller an die Maßnahmen gewöhnt als viele Erwachsene, sagt Lang. Kritisch sieht sie vor allem die Art und Weise, wie die Pflicht eingeführt wurde: Vor den Osterferien haben Eltern noch Einverständniserklärungen abgegeben. "Wenn man Nein ankreuzt und es dann doch plötzlich Pflicht ist, kann schnell Verärgerung entstehen."

Kreis Neu-Ulm: Gesundheitsschutz genauso wichtig wie Abivorbereitung

Wie es an weiterführenden Schulen mit der Testpflicht läuft, berichtet der Direktor des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Pfuhl, Mark Lörz. Probleme mit der Durchführung der Tests gab es auch an seiner Schule nicht. Die Schüler in der Q11 und Q12 sind zwischen und 16 und 18 Jahren alt und können mit den Selbsttests gut umgehen. Nichtsdestotrotz haben sie am Montag, dem ersten Tag, an dem getestet wurde, eine umfassende Einführung in die Benutzung der Tests bekommen. Auch eine Ärztin, die auch im Elternbeirat der Schule ist, war als medizinische Expertin vor Ort. Rund eine Dreiviertelstunde habe das Prozedere am Montag gedauert, sagt Lörz, der davon ausgeht, dass das Testen künftig schneller vonstattengeht.

Das ist auch nötig: Die Schüler stecken in den letzten Zügen der Abiturvorbereitung. Die großen Prüfungen beginnen im Mai. Da tue jede Stunde weh, die nicht unterrichtet wird, so der Schulleiter: "Aber Gesundheitsschutz ist nicht weniger wichtig als die Abivorbereitung." Er hält die Testpflicht in der Schule für eine sinnvolle Maßnahme.

Vielen an den Schulen im Landkreis Neu-Ulm fühlen sich mit Tests sicherer

Und schließlich gibt Grundschulrektorin Silvia Lang auch zu bedenken, dass es bei aller Kritik, die derzeit medienwirksam geäußert wird, Menschen gibt, die sich dank der Testpflicht sicherer fühlen. Für viele Lehrerinnen und Lehrer sei es eine Erleichterung zu wissen, dass alle Schüler, die da vor ihnen sitzen, negativ getestet wurden. Auch einige Kinder und der Eltern fühlen sich nun wohl wohler mit dem Schulbesuch in Pandemiezeiten. (mit jst)

