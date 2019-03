vor 8 Min.

Theater Betlinshausen bringt „Nette Gäste“ auf die Bühne

Einen Ehestreit in allen Variationen lieferten sich die Mitglieder der Theatergruppe Karin Kohler (links) und Winfried Mayer bei ihrem Auftritt 2016.

Am Samstag ist Premiere. Senioren können sich das Stück davor schon gratis anschauen.

Die Theatergruppe Betlinshausen spielt heuer die Verwechslungskomödie „Nette Gäste“ von Sascha Eibisch. Premiere ist am Samstag, 16. März um 19.30 Uhr, weitere Aufführungstermine sind jeweils freitags, samstags und sonntags bis zum 14. April. Freitags und samstags wird ab 19.30 Uhr gespielt und sonntags ab 18 Uhr. Saalöffnung ist immer eine Stunde vor Beginn der Aufführungen. Karten für das Stück können jeweils von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 16.30 und 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 0152/57314041 reserviert werden. Der Premiere am 16. März geht um 13.30 Uhr eine Generalprobe voran, welche Senioren kostenlos besuchen können.

Verwechslungen auf dem Bauernhof

Die Handlung: Der Bauer Alois (Günter Nübling) ist stolzer Besitzer eines großen Hofes. Zusammen mit seiner Frau Leni (Karin Kohler) sowie dem tollpatschigen Hofpersonal kümmert er sich um die täglichen Geschäfte. Die Arbeitsaufteilung folgt dabei dem uralten Prinzip der Geschlechtertrennung – doch die erweist sich als unpraktisch. Die einen malochen, die anderen haben Langeweile. Weil Männer und Frauen unterschiedliche Lösungen suchen – ohne die anderen zu informieren – geht einiges durcheinander.

