Theater: Wie eine Ladung Rindfleisch den Stammtisch aufrüttelt

Die Theatergruppe des Vöhringer Trachtenvereins bringt das humoristische Stück „Freibier“ auf die Bühne. Dabei sorgt argentinisches Rindfleisch für Aufruhr in der Dorfwirtschaft

Von Ursula Katharina Balken

Beim Trachtenverein „D’Illertaler“ ist wieder Theaterzeit. Auf dem Programm steht das Stück „Freibier“ von Walter Sirch. Der Allgäuer ist als Derblecker bekannt und engagiert sich im Bayerischen Trachtenverband für Mundart und Brauchtum. Entsprechend nimmt er in seinem Stück um eine argentinische Rindfleischlieferung kein Blatt vor den Mund.

Beim Adler-Wirt sitzt einmal in der Woche eine fröhliche Kartler-Runde beisammen. Die aber nimmt ein jähes Ende, als ein Lastwagen mit argentinischem Rindfleisch die Kurve nicht kriegt und umkippt. Unter Leitung des Dorfpolizisten wird die Rettungsaktion der Fracht eingeleitet. Doch bei der Sicherstellung der Ware landet das eine oder andere Stück des begehrten Fleisches in der Tiefkühltruhe des Adler-Wirts. Denn da könnte immerhin ein gutes Geschäft daraus werden.

Die Mitwisser dieser nicht ganz sauberen Sache werden mit Freibier ruhig gestellt. Doch dann rückt die Polizei anrückt, um das gestohlene Fleisch zu suchen und nebenbei entspinnt sich eine Liebesgeschichte um die Tochter des Dorfwirtes. Schon die Proben zeigen, dass es lustig zugeht auf der Bühne.

Ein Teil des Eintritts geht an die Kartei der Not

Regisseurin Erika Kast hat sich aus dem großen Angebot von Lustspielen und Schwänken bewusst für den Drei-Akter des Allgäuer Autors Walter Sirch entschieden – weil es noch nicht so bekannt ist, wie sie sagt.

Ein Dutzend Spieler des Vöhringer Trachtenvereins legen sich ins Zeug legen, um den Zuschauern einen vergnüglichen Theaterabend zu bieten. Musikalisch umrahmt wird die Aufführung von der Trachtenkapelle Illerzell. Bei aller Lust am Spiel wird auch an die Menschen gedacht, denen es nicht so gut geht. So fließt ein Teil des Eintrittspreises an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Der Vorverkauf für das Theaterstück findet am Samstag, 5. Oktober von 10 bis 12 Uhr, und am Samstag, 19. Oktober, von 17 Uhr an im Vereinsheim an der Wielandstraße in Vöhringen statt.

Interessierte können sich auch unter der Telefonnummer 07306/8222 Tickets reservieren. Das Stück „Freibier“ wird am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen aufgeführt und am Sonntag, 27. Oktober, um 16 Uhr, wiederholt.

