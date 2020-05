vor 18 Min.

Theatergruppe Podium 70: Die Premiere muss warten

Die Vöhringer Theatergruppe Podium 70 probte „Der Vorname“. Wann das Stück nun aufgeführt werden kann, ist noch unklar.

Von Ursula Katharina Balken

Es hätte eine gelungene Premiere werden sollen. Denn Podium 70 hatte sich schon weitgehend auf einen Theaterabend in Vöhringen vorbereitet, an dem das Stück „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandra de la Patellière aufgeführt werden sollte. Doch die Regeln in der Corona-Krise lassen dies nicht zu.

Das macht das Stück „Der Vorname“ so interessant

„Zunächst mal vertagt“, sagt Regisseur Peter Kelichhaus, der seit 50 Jahren das Podium leitet. Er verfügt über eine umfassende Theater-Bibliothek. Als Buchhändler ist er immer auf dem neuesten Stand, so weiß er immer, was aktuell ist: „Bisweilen fahren wir mit einer kleinen Gruppe oder ich alleine zu Bühnen, auf denen Stücke gerade auf dem Spielplan stehen, die für uns auch interessant sind.“

Nun hatte man sich für „Der Vorname“ entschieden. Die Handlung des Stücks: Ein Ehepaar bittet zu einem Abendessen; unter den Gästen ein werdendes Elternpaar. An der harmlosen Frage „Habt ihr schon einen Vornamen?“ entzündet sich ein ideologisches Gewitter. Das Kind soll den Namen Adolf tragen. Angesichts der deutschen Vergangenheit geht das gar nicht. Es entwickelt sich ein Diskurs, bei dem mit spitzem Florett ebenso wie mit schwerem Degen gefochten wird. Welche Vornamen sind heutzutage richtig, welche falsch? Die Harmonie des Abends ist dahin. Es werden verbale Attacken vom Stapel gelassen. Und es wird tüchtig in der Vergangenheit gekramt.

Aufgeschoben, nicht aufgehoben: So geht es weiter mit dem Theater

Kelichhaus sagt: „Was mich an diesem Stück gereizt hat, ist einfach zu erklären. Vordergründig wird über den Namen Adolf gespottet. Aber bei dieser Tischrunde quellen aus dem tiefsten Unterbewusstsein Gedanken ans Tageslicht, die man bisher unter Verschluss gehalten hat.“ Für viele werde Adolf dann zum Reizwort und gesellschafts-politische Ansichten würden offenbar.

Auf dieses heitere Spiel, das von Sönke Wortmann verfilmt wurde, müssen die Theaterfans nun warten, bis sich die Regeln weiter lockern. Denn im evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen, dessen Saal eine Kapazität von 200 Sitzplätzen aufweist, würde das geforderte Minimum von 1,50 Metern Abstand zwischen Personen gewisse logistische Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Die potenziellen Besucher können sich auf einen launigen Theaterabend freuen, wenn auch noch nicht feststeht, wann genau. „Aber wir hoffen, dass wir die Probenarbeit bald wieder aufnehmen und vielleicht im Herbst Premiere feiern können“, so Kelichhaus.

Veranstaltungen finden im Moment wegen Corona kaum statt.

