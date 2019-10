vor 23 Min.

Theaterstück "Freibier": Wie im echten Leben

Im Dreiakter „Freibier“ geht ein Scherz gehörig nach hinten los, das gute Ende gibt es dennoch. Die Zuschauer sind begeistert.

Von Roland Furthmair

Wenn nach einem hinterlistigen Scherz mit Rizinusöl der berühmte Schuss – im wahrsten Sinne des Wortes – nach hinten losgeht und die Verursacher am Ende selbst mit den unerfreulichen Folgen zu kämpfen haben, dann mischt das Schicksal die Karten. Wie im richtigen Leben ging es auch im lustigen Dreiakter „Freibier“ zu. Rund zweieinhalb Stunden lang amüsierten sich die rund 500 Besucher bei den beiden Aufführungen des Vöhringer Trachtenvereins „D’ Illertaler“ im großen Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses köstlich.

„Es gilt, unsere Tradition aufrecht zu erhalten. Dazu stehen wir und pflegen unser Brauchtum“, begrüßte die Trachtler-Vorsitzende Petra Ritter die Besucher sowohl bei der Premiere am Samstag als auch am Sonntag. Sie versicherte, dass ein Teil des Erlöses dem Hilfswerk unserer Zeitung, der Kartei der Not zugute kommt. Das Gold soll Menschen helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Trachtenverein „D’ Illertaler“ aus Vöhringen spielt zu Gunsten der "Kartei der Not"

Für zünftige Unterhaltung war die Trachtenkapelle Illerzell zuständig, die schon bevor sich der Vorhang öffnete, in den Pausen und natürlich zum Ausklang die gute Stimmung im Saal mit beliebten Weisen musikalisch aufrecht erhielt. Schon nach wenigen Minuten schien es, als hätte der Allgäuer Autor des Dreiakters, Walter Sirch, das Stück „Freibier“ den Vöhringer Laienspielern auf den Leib geschrieben: Da sind etwa die lustig-listige Kartlerrunde im Gasthaus Ochsen, der schlitzohrige Wirt (Werner Schlenz), seine resolute Gattin Amalie (Melanie Grasser) und deren Tochter Gabi (Johanna Grasser) samt Gigolo Mario. Sie und weitere urkomische Mitwirkenden einschließlich der Ordnungshüter lassen eine ursprüngliche Ordnungswidrigkeit nur mit Mühe nicht zur Straftat werden. Dass beim Titel „Freibier“ der Obstler eine Lösung diverser Probleme ist und ein paar deftige Dialoge im Beziehungsalltag immer wieder für Szenenapplaus sorgen, spricht für die Darsteller und ihre wirklich gelungenen Vorstellungen nach vierteljähriger Vorbereitung.

Wenn dann – wie so oft im richtigen Leben auch – Wirt Korbinian als der größte Spitzbub am glücklichen Ende auch noch die Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus der Hand des Ortspolizisten erhält, obwohl er zuvor noch zur Wildwoche mit „gefundenem“ argentinischem Rindfleisch eingeladen hatte und die Salmonellen-Sünder in der Klinik für ihren schlechten Scherz büßen müssen, ist das Happy-End im „Schwarzen Adler“ perfekt.

