Thomas Haas gibt sein 50. Fotojournal heraus

Plus Jeden Monat stellt Thomas Haas aus Bellenberg ein Journal mit seinen Bildern und Texten zusammen. Seine Leser kommen nicht mehr nur aus Deutschland.

Von Franziska Wolfinger

Das Journal, das Thomas Haas monatlich veröffentlicht, hat inzwischen eine beachtliche Anzahl an Abonnenten gefunden. Es ist ein Beispiel dafür, was aus einem Hobby entstehen kann, wenn man es mit so viel Leidenschaft und Herzblut betreibt, wie der Bellenberger. Mit seinem Fotojournal steht er nun kurz vor der Jubiläumsausgabe. Diesen Samstag erscheint das 50. Magazin, die Ausgabe September 2020.

Angefangen hat das Projekt, wie so vieles, im Kleinen: Mit einer Homepage, auf der der passionierte Hobbyfotograf zunächst vor allem Bilder veröffentlicht hatte. Die wurden nicht nur mehr und die Texte dazu immer länger. Der Umfang wuchs und wurde dabei immer unübersichtlicher. Mehr Struktur musste her, entschied Haas. Und seither erscheint einmal im Monat ein vollständiges Journal, dessen Geschichten in Bildern und Worten erzählt werden.

Mehr Motive zum Bierbrauen gibt es in der aktuellen Ausgabe des Fotojournals. Ein Braukurs ist Titelthema des Magazins.

Inzwischen konnte Haas sogar Gastautoren gewinnen. Sein Neffe Yannick hat mittlerweile einen eigenen Bereich auf der Homepage, Neffe Lucas hat einen Text für die Jubiläumsausgabe beigesteuert, in dem es recht hopfig zugeht: Er schreibt über einen Braukurs, den er gemeinsam mit dem Onkel besucht hatte. Weitere Themen im Jubiläumsjournal: Unter anderem eine Wanderung rund um den Großen Alpsee, eine besondere Mittagspause während der Geschäftsreise und eine Kamera, die das letzte Foto eines tödlich verunglückten Touren-Bergwanderers aufgenommen hatte – ein Selfie, das der Mann irgendwann vor seinem tragischen Tod, vermutlich traf ihn der Ausläufer eines Blitzschlags, vor dem Hintergrund eines Alpsees aufgenommen hatte. Das Ganze liegt nun mehr als 30 Jahre zurück. Die Polizei hatte die Kamera an den Sohn des Bergwanderers übergeben. Der benutzte die Kamera noch einige Jahre selbst und hat sie nun an Thomas Haas für dessen Sammlung übergeben, der dank Journal und Blog als Fotoenthusiast bekannt ist.

Fotojournal beschert dem Bellenberger internationale Kontakte

Dass sich aus seiner Website solche Kontakte und Geschichten entwickeln, hätte Haas nicht gedacht, als er das Projekt startete. Inzwischen habe er durch seinen Blog Kontakte in ganz Deutschland und auch darüber hinaus – ins Sauerland, nach Wien, an den Bodensee, und eine Leserin lebt, zumindest halbjährig, auf Mallorca. Sogar Anfragen aus Indonesien und Australien kamen in Bellenberg an. „Es zeigt sich, dass die Welt ein Dorf ist. Zumindest online“, sagt Haas.

Rund 200 Abonnenten bekommen den Link zum Journal jeden Monat zugeschickt. Haas sagt dazu, das sei, verglichen mit dem Aufwand, der in der monatlichen Herausgabe steckt, natürlich nicht die Welt. Für ihn sei allerdings ohnehin das Wichtigste, den Lesern jeden Monat eine Freude zu machen.

Doch woher kommt überhaupt Haas’ Leidenschaft für Fotografie? Vermutlich war sie schon immer da. Der erste Lohn in der Lehre als Offset-Drucker wurde jedenfalls in eine Kamera investiert. 1977 war das selbstverständlich noch ein analoges Modell, seither hat die Fotowelt und Haas mit ihr einige Entwicklungen mitgemacht. Inzwischen sind fast alle Dias digitalisiert. Und Haas weiß die Vorteile des Digitalen zu schätzen: „Was man da in einem Monat so raushaut, das wäre mit analoger Technik gar nicht möglich.“ Die manchmal noch verbittert geführte Debatte analog gegen digital hält er für aufgebauscht. Ihm komme es vor allem darauf an, dass ein Bild Emotionen transportiert und dass es den Betrachter anspricht. Wie es aufgenommen wurde, ist dann zweitrangig.

Ein Bild mit einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal zur Coronakrise.

Haas macht das Journal natürlich zu einem großen Teil für seine Leser. Aber auch ein Stück weit für sich selbst. Eine bessere Dokumentation des eigenen fotografischen Werks könne man nicht haben, sagt er. So wird das Journal in gewisser Weise auch zum persönlichen Tagebuch, in dem Haas versucht, das Charakteristische der jeweiligen Zeit festzuhalten – besonders solche Krisenphasen wie die jetzige. Corona-Bilder seien auch ein Zeitdokument, findet er.

Das Fotojournal von Thomas Haas gibt es online auf der Website des Hobbyfotografen unter magazine.thomas-haas.eu.

