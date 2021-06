Thomas Klepeisz bleibt weitere drei Jahre bei Ratiopharm Ulm

Der Deutsch-Österreicher Thomas Klepeisz ist beim Basketball-Bundesligisten von Beginn an ein Sympathieträger.

Er spielt erst seit einem Jahr für Ratiopharm Ulm, aber er ist bereits einer der absoluten Sympathieträger: Thomas Klepeisz, der eingebürgerte Österreicher mit dem netten Akzent. Jetzt hat er seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten um gleich drei Jahre verlängert. Da Klepeisz als 30-Jähriger für einen Profisportler nicht mehr ganz jung ist, kann man in seinem Fall auch davon ausgehen, dass er auch so lange bleibt. Zur Begründung für seine Entscheidung für die lange Laufzeit sagte Klepeisz: „Ich bin ja auch nach Ulm gekommen, weil mich die Atmosphäre in der Ratiopharm–Arena und die Fans hier schon immer beeindruckt haben und ich das selbst mal erleben wollte. Dazu ist es noch nicht gekommen – da wollte ich einfach sichergehen.“

Klepeisz bleibt bei Ratiopharm Ulm

Während Klepeisz früher in seiner Karriere so gut wie nie verletzt war, erwischte es ihn in Ulm umso heftiger: Erst die Hand, dann zweimal die Schulter. Er verpasste den Saisonauftakt, kam Mitte Dezember zurück und zeigte sofort, dass er der Mannschaft helfen kann. Nach einem harten Zusammenprall mit dem ehemaligen Ulmer Chris Babb im Spiel gegen Bonn im Mai war für ihn die Saison dann endgültig vorbei.

Lesen Sie dazu auch