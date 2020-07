vor 20 Min.

Thomas Müller und seine Frau Lisa feiern Erfolge bei Reitturnier in Babenhausen

Plus Die Turnierreiterin Lisa Müller landet mit ihren Pferden zweimal auf dem Treppchen. Auch ihr Mann, FC Bayern-Fußballer Thomas Müller, ist als Züchter in Babenhausen dabei.

Von Rebekka Jakob

"Guad is ganga" - mit diesen Worten quittiert Thomas Müller den zweifachen Erfolg seiner Frau auf Instagram. Reiterin Lisa Müller führte am Wochenende beim Qualifikationsturnier für das Bundeschampionat in Babenhausen ihre beiden Pferde Gut Wettlkam's Elsa und Floricella zum Sieg. Der Spieler des FC Bayern München war beim Turnier selbst vor Ort - nicht nur, um seine Frau zu anzufeuern.

Neben seinem Hauptberuf in der Fußball-Bundesliga und seinem Hobby Golf ist Thomas Müller nämlich auch dem Reitsport sehr verbunden - er wird als Besitzer von Floricella geführt, die sich mit dem zweiten Platz in der Dressurpferdeprüfung Kl. L zum Bundeschampionat qualifiziert hat. Elsa ist eine eigene Züchtung aus dem Stall der Müllers und gewann mit Lisa Müller im Sattel in Babenhausen ihre erste Dressurpferde A-Prüfung.

Thomas und Lisa Müller bei Reitturnier in Babenhausen

Entsprechend stolz zeigten sich die beiden auch auf Instagram mit ihren Tieren. Das Turnier in Babenhausen hatte aufgrund der Corona-Regelungen ohne Zuschauer stattgefunden, deswegen hatten nur die Teilnehmer und Mitglieder des ausrichtenden Reitvereins Babenhausen einen Blick auf den prominenten Gast werfen können. Gleichzeitig zur Dressur fand in Königsbrunn das Qualifikationsturnier im Springen statt. Das Bundeschampionat ist die „Deutsche Meisterschaft“ der Nachwuchspferde und -ponys und findet vom 26. August bis 6. September in Warendorf statt. Auch hier werden nach Angaben der Veranstalter keine Zuschauer und keine Aussteller zugelassen.

