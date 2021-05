Feuerwehreinsatz in Tiefenbach: Kamin brennt in Wohnhaus aus

In einem Wohnhaus in Tiefenbach ist der Kamin ausgebrannt. Die Feuerwehr musste auch das umliegende Mauerwerk im Inneren des Hauses überprüfen.

Zu einem „Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung“ wurden die Feuerwehren Tiefenbach, Bellenberg und Illertissen am frühen Freitagnachmittag gegen 13 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass in einem Wohnhaus in der Straße „Im Wiesengrund“ der Kamin ausgebrannt war.

Rund 30 Feuerwehrleute waren in Tiefenbach im Einsatz

So mussten der Kamin von der Drehleiter aus und das umliegende Mauerwerk im Inneren des Hauses überprüft werden. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass kein weiterer Schaden entstanden war, konnten die Wehren, die mit rund 30 Aktiven in Begleitung von Polizei und Rettungsdienst angerückt waren, wieder in ihre Gerätehäuser zurückfahren.

Lesen Sie dazu auch: